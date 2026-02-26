La Habana califica de "terroristas" a los tripulantes de una lancha, mientras otros los llaman "patriotas"

Entre los guardafronteras que intervinieron en la operación hay un herido.

Madrid/Los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos e interceptada en aguas cubanas este miércoles “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, afirma el Ministerio del Interior, que publica las identidades de los detenidos en la operación, todos ellos cubanos residentes en Florida.

Se trata de Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra. Los dos primeros forman parte de la lista de personas a las que el régimen considera terroristas, publicada en julio de 2025.

El primero de ellos estaba buscado desde 2023, tras la detención de otro cubano residente en EE UU que introdujo por Matanzas “armas de fuego, municiones y otros pertrechos con el propósito de realizar actos terroristas”. Al segundo se le investigaba como parte de un expediente por “actividades de sabotaje” en Villa Clara en el que fue detenido y procesado otro ciudadano de la Isla.

Entre los fallecidos, tres de ellos aún no han sido identificados, dicen las autoridades, que informan solo del nombre de uno: Michel Ortega Casanova

Entre los fallecidos, tres de ellos aún no han sido identificados, dicen las autoridades, que informan solo del nombre de uno: Michel Ortega Casanova. Miembro del Partido Republicano de Cuba, que también es una de las organizaciones considerada terrorista por el régimen cubano, había sido presidente de la sección local de Tampa del partido, y ahora sustituido por Wilfredo Beyra, quien ayer realizó una directa en Facebook para reivindicar la acción de esos “patriotas”. “No fueron a Cuba para hacer un acto terrorista, fueron a hacer lo que muy pocos han tenido el valor de hacer. Fueron a intentar hacer un sacrificio extremo por despertar a un pueblo para la libertad de Cuba”, argumentó.

Michel Ortega Casanova / Facebook/René Montes

La reivindicación del ataque ha sido multitudinaria. La Casa Cuba de Tampa, vinculada a Ortega Casanova y Leordan Enrique Cruz Gómez, ha decretado tres días de luto oficial con las banderas a media asta por los “combatientes anticastristas caídos en cumplimiento del deber sagrado con la Patria”. René Montes De Oca, vicepresidente de la agrupación, se ha referido al fallecido como un “hermano de ideas y amigo”.

“Dios los guarde en Su Santo Amor, nuestras condolencias a familiares y amistades. Hoy el exilio se viste de luto y Cuba se viste de Gloria con la sangre redentora de sus mejores hijos”, añadió.

No todo el exilio lo ha visto con los mismos ojos. Los debates han sido arduos toda la noche en redes sociales, y multitud de voces han considerado un error esta acción. “Ahora resulta que la dictadura tiene su primera victoria, en contra de una invasión americana, la cuál venció con un éxito rotundo. El discurso que ya venían realizando”, lamentaba un cubano de Florida.

Mientras tanto, en Florida se lleva a cabo una investigación independiente en la que participa el FBI. Agentes del buró acudieron a una vivienda en Miami Lakes vinculada al incidente, ya que la dirección aparecía en los registros de propiedad de la embarcación involucrada en el hecho, una “lancha rápida” con matrícula de Florida FL7726SH.

La Casa Blanca, por su parte, dijo estar monitoreando el ataque, según informó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

"Marco me lo contó hace unos 15 minutos, pero no conocemos muchos detalles. Es una situación que estamos monitoreando. Ojalá no sea tan malo como tememos que podría ser", declaró.

El secretario de Estado, que estaba en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en San Cristóbal y Nieves, donde precisamente habló largo y tendido de Cuba, dijo. “No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, sostuvo.

“No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, sostuvo

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que, por ahora, toda la información procede de las autoridades cubanas y que la Administración de Donald Trump quiere contrastarla con “información independiente”, aunque el reconocimiento expreso realizado desde Florida hace prever el resultado.

El incidente ocurrió este miércoles por la mañana, cuando una embarcación se acercó a una milla náutica al noreste del Canalizo El Pino, en el cayo villaclareño de Falcones. “Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco combatientes, para su identificación”, indicó el propio ministerio en una primera nota, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos, que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado”.

En la operación, las Tropas Guardafronteras se incautaron de “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

El Gobierno anunció, además, que hay un cubano residente en la Isla detenido, Duniel Hernández Santos, “enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”. Según algunas versiones, había sido deportado desde EE UU en 2024.

Rusia es el único tercer país que hasta el momento se ha pronunciado al respecto. El portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria, apoyó la acción de los agentes de la Isla.

"Los guardafronteras cubanos hicieron lo que tenían que hacer en una situación como esta", declaró, y añadió que "respecto a la situación de seguridad en torno a la Isla, es muy importante que todas las partes mantengan la contención y no permitan cualquier tipo de provocación".

Peskov trató de quitar peso al asunto y desvincularlo de las deterioradas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, al señalar que "no hay nada que comentar, La Habana informó que los ciudadanos cubanos detenidos que intentaron ingresar en territorio nacional con armas reconocieron que tenían como fin perpetrar atentados terroristas".

Antes, y menos comedida, se había mostrado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova: "Se trata de una agresiva provocación de Estados Unidos, cuyo objetivo es escalar la situación y desatar un conflicto", declaró a la agencia TASS.