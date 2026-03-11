La Habana dejará de bombear agua al menos durante dos días

La Habana/Aguas de La Habana va a interrumpir el bombeo del suministro a la capital durante las próximas 48 horas, por lo menos. “Solo tendrán agua los que la reciban por gravedad”, revela una fuente conocedora que pide anonimato. Una empleada lo confirma, refiriéndose al edificio más alto de la ciudad, que alberga el hotel Iberostar Selection La Habana: “Todo lo que lleve motores, incluyendo la Torre K, es por gusto”.

No hace ni un año, el abasto en esa zona donde se encuentra el establecimiento, el corazón de El Vedado, había quedado reforzado por la ampliación de la conductora Marino-Palatino, justamente para dar mejor servicio a los hoteles que allí se encuentran. De poco sirve en estos momentos de crisis energética, sin electricidad para las máquinas que bombean el agua por encima del nivel de la calle.

“Esa gota, y nunca mejor dicho, será la que colme el vaso”, augura la empleada. “Se vienen estallidos, es lo que le falta a la gente para explotar”.

La empresa provincial no ha comunicado nada de manera oficial, pero en los mensajes difundidos en su grupo de Telegram quedan patentes los cortes debidos a la interrupción del bombeo. Este miércoles, las fuentes de abasto Farriol, Majagua y Rincón quedaron paradas por falta de electricidad a partir de las tres de la tarde.

“Esa gota, y nunca mejor dicho, será la que colme el vaso”, augura la empleada. “Se vienen estallidos, es lo que le falta a la gente para explotar”

Por ello están afectados varios repartos del municipio de Boyeros; la Cuenca Sur, que abastece a la mayoría de municipios de la capital, incluidos Plaza de la Revolución –donde está El Vedado–, Centro Habana y La Habana Vieja; el Tanque Ariguanabo, que suministra a Lisa, Playa y Marianao, y la Universidad de Ciencias Informáticas.

Los dos equipos de Cuatro Caminos, que proveen de agua a Habana del Este, Guanabacoa y Cotorro, tampoco están funcionando, desde la 1:30 pm. Otros muchos barrios de Boyeros se quedaron sin agua desde las nueve de la mañana, por la interrupción de operaciones en la fuente de abasto Meireles Viejo, debido a un salidero.

Ayer a la una de la tarde, se interrumpió “por operaciones” –Aguas de La Habana no precisa en qué consiste esto– el bombeo del sistema Santa María del Rosario, que lleva el suministro a zonas de Cotorro. De igual manera quedó parada la bomba de Torre 19, lo cual afectó a barrios de San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Regla y Diez de Octubre, a partir de las 6:30 pm.

Por lo demás, numerosos municipios sufrieron cortes en el suministro de hasta cinco horas.

En zonas como Nuevo Vedado, con muchos edificios altos, la noticia se lee como un anticipo de la crisis que vendrá. “Tenemos la cisterna llena en estos momentos, y eso nos da para bombear hasta dos tanques y medio como el que está en la parte superior del edificio”, comenta a este diario el encargado de uno de estos bloques de concreto construido en los años 80. “O sea, justo para dos días, hasta que restablezcan el servicio de bombeo”. Si el corte se demora tan solo un poco más, teme, “ya tenemos un gran problema”.

El grave problema al que alude el encargado es la imposibilidad de acarrear agua hacia unos pisos altos en medio de la crisis energética que paraliza, buena parte del tiempo, a los ascensores. “Por la escalera, más allá del piso siete, es casi imposible, así que habrá que esperar que Aguas de La Habana resuelva el problema a tiempo”, resume.