En La Habana los fallecimientos casi triplican a los nacimientos

Madrid/Que la mortalidad en Cuba es mayor al número de nacimientos no es ninguna novedad. El saldo de la población lleva años en negativo y no hay ninguna posibilidad de revertirlo, toda vez que la edad media no deja de elevarse –en 2024 aumentó dos décimas con respecto al año anterior–, pero la situación de la capital es particularmente sangrante.

La Habana registró el pasado año 27.864 defunciones, casi el triple que nacimientos, con 10.783. En total, la provincia cerró diciembre con 1.749.970 habitantes, un total de 64.237 menos que en 2023. De la diferencia, 47.156 se deben a la emigración, según los datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei).

Por si no fuera suficiente, la mortalidad infantil también se cebó con la capital: con 10,2 nacidos por cada mil, La Habana se coloca al frente de la más triste de las tasas y arrastra al país al 7,1 que se anunció a inicios de este año, a pesar de que Sancti Spíritus logró un meritorio y sorprendente 3,6.

Todas las provincias presentan unos elevados saldos migratorios negativos, tanto al exterior como en total

Las cifras, que aparecen en el informe de indicadores demográficos de Cuba y sus territorios, confirman que la Isla cerró 2024 con 9.748.007 habitantes –un reciente estudio independiente reduce la cifra a ocho millones–, un total de 307.961 menos que el año anterior. De ellos, 128.098 fueron fallecidos, mientras que 251.221 se perdieron por la emigración.

Es un indicador conocido, pero preocupante, ya que todas las provincias presentan unos elevados saldos migratorios negativos, tanto al exterior como en total. La Habana, por ejemplo, vuelve a destacar por su emigración exterior, con una tasa de -36,1 por cada mil (solo la supera Isla de la Juventud, con -36,5). Esa cifra la atempera la movilidad a otras provincias, dejando a la capital con un saldo migratorio total de -26,5 por cada mil.

El caso contrario está en las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, que “solo” tienen tasas de -16, -17 y -18 por cada mil al exterior, pero su movilidad interior eleva la cantidad a -22,4; -22,6 y -26,6 respectivamente. En total, Isla de la Juventud, Camagüey y Cienfuegos son las provincias con más población emigrante, mientras que Pinar del Río se sitúa como la que más ciudadanos retiene, a pesar de estar en un -20 por cada 1.000.

Se consolida también el dato del aumento de la media y mediana de edad. En 2023 fue de 42,2 frente a los 42,5 de 2024, mientras que la mediana (la más frecuente) ha subido desde los 44,1 a los 44,5. Aunque la diferencia parece mínima, constata una elevación constante, fruto evidente de los escasos nacimientos y alta emigración de personas en edad de trabajar. No hay absolutamente ninguna provincia en que el promedio de edad sea inferior a los 40 años, siendo Artemisa y Guantánamo las más jóvenes (ambas con 40,1) y Cienfuegos y Villa Clara las más envejecidas, con 44,9 y 44,5 años respectivamente.

Hay menos personas jóvenes que tienen la oportunidad de emigrar, fruto de los mayores índices de pobreza que hay en el extremo oriental de la Isla

En cuanto a la tasa bruta de natalidad, Guantánamo se apunta de nuevo un tanto de doble filo: es donde más nacimientos hay –9 por cada mil– seguida muy de cerca por Santiago de Cuba, con 8.9. Esto revela, por otra parte, que hay menos personas jóvenes que tienen la oportunidad de emigrar, fruto de los mayores índices de pobreza que hay en el extremo oriental de la Isla.

Por la otra parte está La Habana, que con 6 nacimientos por cada mil habitantes es la provincia donde menos niños se pueden ver. Le siguen los pasos Sancti Spíritus y Cienfuegos, con 6,1 y 6,2, respectivamente.

En cuanto a la mortalidad en general, también la capital se vuelve a destacar y alcanza una tasa de 15,6 por cada 1.000, previsiblemente debido al envejecimiento de su población y pese a tener más y mejores medios sanitarios. Villa Clara, con 14,8 se acerca, mientras que Guantánamo tiene solo 9 fallecidos por cada mil, consecuencia de tener unos habitantes más jóvenes.

Las autoridades han lamentado en numerosas ocasiones la baja natalidad que hay en Cuba, aunque lo comparan con otras sociedades desarrolladas y aluden a la emancipación de la mujer como causa fundamental. Sin embargo, en esos países la inmigración amortigua la pérdida de población, además de su envejecimiento. En la Isla, la inmigración es, en cambio, casi inexistente.

En medio de un desastre demográfico que avanza año tras año, el Gobierno sigue sin implementar alguna medida capaz de contener la hemorragia y los expertos se preguntan hasta cuándo será sostenible el poco estado social que queda en Cuba sin sangre nueva que lo alimente.