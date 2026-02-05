En La Habana todas las gasolineras se han pasado al dólar, menos las de los vehículos estatales

La Habana/La pareja principal de la escasez, la corrupción, ha colonizado la venta de gasolina a un ritmo vertiginoso. El suministro por la izquierda ya es cosa menor: también se venden hasta los turnos para comprar en los servicentros en divisas y el precio no es poca cosa. Los diez dólares que cuesta avanzar en la cola son, al cambio informal (490 este jueves), más del doble del salario mínimo de Cuba.

“Para nadie es secreto, y no hay peor ciego que el que no quiere ver, [el combustible] es extremadamente limitado”, advertía este miércoles Pedro Garcés, organizador de los servicentros de El Vedado y del grupo social Gente de Barrio para introducir las nuevas explicaciones sobre la venta de gasolina. Todos los servicentros ahora despachan en dólares, explicó, “una medida que debemos comprender por su importancia para, en medio del cerco, seguir pagando lo poco que se puede contratar”, añadió el hombre que suele alardear de su fidelidad a la Revolución.

Garcés explicó que, por ahora, las colas de espera en la aplicación Ticket para la venta de gasolina en pesos estarán cerradas, ya que no puede atenderse a “los que están en ellas, que sobrepasan los miles”.

Hasta cinco horas se puede pasar en una cola para, al final, tener que irse sin gasolina. / 14ymedio

El organizador insistió en que la corporación Cimex–controlada por el conglomerado militar Gaesa y encargada, entre otras cosas, de la gestión de las gasolineras– atiende las aportaciones que él mismo les hace llegar a partir de los reclamos de la población. Sin embargo, “se buscan soluciones para evitar las largas colas y sacrificio de tiempo para adquirir el combustible en dólares, situación que genera hoy crecientes ilegalidades”, lamentó. Además del pago de 10 dólares para adquirir un turno, Garcés afirmó que el litro se está vendiendo por la izquierda a 1.000 pesos, más del doble del precio que tiene en el mercado legal en dólares.

La situación es un secreto a voces en las calles de la capital. La gasolina regular en los servicentros cuesta 1,10 dólares (equivalente a unos 539 pesos en el mercado informal) y la especial 1,30 (637), y ya no hay forma de conseguirla en pesos con la aplicación Ticket. “Ya yo ni miro el grupo o la aplicación –cuenta un hombre apostado en el servicentro de Zapata y 4, en Guanabacoa–. Todo es un reguero y un descaro. La cola no avanza. Y, claro, solo hay en las gasolineras de Zapata, la de Línea y E, y el Riviera: todas en dólares. Si quieres pagar en pesos, págala a 1.000 por la calle. Si tienes suerte y la encuentras…”, decía este miércoles mientras aguardaba en una larga cola vigilada por dos guardias. Resignado a esperar horas o días para conseguir combustible en dólares.

A pocos metros, en la misma fila, otro hombre asegura a 14ymedio que el día anterior pasó cinco horas esperando a que le tocará y, finalmente, tuvo que irse con las manos vacías porque ya no quedaba. La escasez es tal que donde antes había generadores para resolver la falta de luz se empiezan a plantear soluciones nuevas, como la compra de generadores eléctricos, que se cargan en 2 y 3 horas.

A los vehículos estatales se les sigue despachando combustible, por ahora, sin reducción. / 14ymedio

En el Vedado, solo despachaban las de venta en dólares, mientras el Tángana, y los servicentros de 25 y G, y L y 17, no tenían ni gota de combustible. Además, en Guanabacoa dos gasolineras estaban vendiendo, pero solo aparentemente, ya que en vez de la larga cola que cabe esperar en ese caso, apenas había dos o tres vehículos, una actitud que no tardaba en generar sospechas entre los transeúntes.

“Ya en 750 u 800 pesos no se encuentra el litro”, admite otro aspirante a cliente. “Si alguien tiene, a las horas ya se le acabó. A 1.000 pesos se vende, por ejemplo, en el puente de Santa Fe, añade.

“Mi vecino, que antes vendía regularmente, ahora no tiene”, confiesa otro conductor. “Tiene bidones grandes en su casa y la gente viene con sus recipientes de todo tipo. Pomos de litro y medio, de 5 litros, etcétera. No le sabría decir de dónde saca la gasolina, solo sé que su hija trabaja en algo de Cupet. Imagino que sea por ahí”.

En la gasolinera de Vía Blanca, la cola era la habitual: solo vehículos estatales. El malestar es mayúsculo entre los conductores, que denuncian que esos carros no tienen aún restricciones. “Ni les han cortado el suministro, ni se lo han reducido. Esperan que más adelante lo hagan, incluso una reducción del 50%, pero hasta este momento, no lo han hecho. Son los únicos que ves en colas en las gasolineras”, protesta otro.