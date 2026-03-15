El hallazgo del cadáver de un recién nacido en un basurero conmociona a los vecinos de Guanabacoa

El basurero donde fue encontrado el bebé en Guanabacoa, en La Habana.

El bebé fue encontrado dentro de una caja, en la calle Martí, entre Máximo Gómez y Béquer

La Habana/Vecinos del municipio habanero de Guanabacoa, en La Habana, encontraron el viernes el cadáver de un recién nacido en un basurero. Según relataron residentes de la zona a 14ymedio, el bebé fue encontrado dentro de una caja, en la calle Martí, entre Máximo Gómez y Béquer, por trabajadores de los servicios comunales que realizaban labores de recogida de desechos en el lugar.

El descubrimiento ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando los operarios revisaban los desperdicios acumulados en el punto de recogida. Testigos aseguran que el niño aún tenía la placenta cuando fue descubierto, lo que indicaría que había nacido poco tiempo antes de ser abandonado.

“Fue algo muy duro de ver. Nadie se espera encontrar un bebé en la basura”, relató Yaneisy, residente del barrio que presenció el momento posterior al hallazgo

“Fue algo muy duro de ver. Nadie se espera encontrar un bebé en la basura”, relató Yaneisy, residente del barrio que presenció el momento posterior al hallazgo. Según su testimonio, varias personas comenzaron a llamar a las autoridades y a los servicios médicos para que acudieran al lugar. Algunos vecinos comentaron que el recién nacido podría haber tenido entre ocho y nueve meses de gestación y que pesaba alrededor de siete libras, aunque estos datos no han sido confirmados oficialmente.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la identidad de la madre ni sobre las circunstancias en que el bebé fue abandonado. Tampoco se ha informado públicamente sobre el estado en que fue encontrado ni sobre el avance de una posible investigación relacionada con el caso.

Niños y mayores conviven con los desperdicios regados por todo el municipio de Guanabacoa, en La Habana. / 14ymedio

Casos similares han sido reportados en los últimos años en distintos puntos de La Habana, como fue el caso de una bebé hallada aún con el cordón umbilical en el municipio de Cerro.

Cuba fue uno de los primeros países de América Latina en legalizar el aborto. Sin embargo, hoy muchos de estos procedimientos se realizan sin anestesia debido a la falta de insumos y a las precarias condiciones del sistema sanitario. A esto se suma la conocida escasez de preservativos y pastillas anticonceptivas.

Según un informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información publicado en mayo de 2024, la capital registró 27.864 defunciones, casi el triple de los 10.783 nacimientos contabilizados durante el mismo período.