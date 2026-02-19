Hammer se reúne en Madrid con un centenar de activistas de la diáspora cubana

Algunos sugirieron una "intervención militar humanitaria" para acelerar el cambio que el jefe de la Embajada de EE UU en La Habana promete para este año

Madrid/Más de un centenar de cubanos se dieron cita este miércoles en Madrid para reunirse con Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, en un encuentro centrado en el futuro democrático de la Isla. La expectativa era alta: activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil del exilio acudieron con la intención de exponer propuestas concretas y escuchar la posición de Washington.

La cita tenía como objetivo demostrar que la diáspora cubana no quiere limitarse a observar los acontecimientos desde la distancia, sino a incidir activamente en el diseño de una Cuba democrática y a ser reconocida como un actor político legítimo en cualquier proceso de transición.

Hammer abrió el diálogo agradeciendo a los organizadores y recordando que intenta viajar cada año en febrero, coincidiendo con el cumpleaños de su madre española, que vive en Madrid . “Hace un año hicimos algo parecido, pero con unos pocos”, señaló. “Mucho ha transcurrido en este año de misión en Cuba”.

La reunión, que congregó a cubanos llegados de distintos países europeos, giró en torno a las propuestas que el exilio ha venido elaborando para una transición democrática en Cuba. Algunos –una minoría– pidieron una "intervención militar humanitaria", mientras otros dedicaron sus intervenciones a la Cuba que sueñan desde la cultura, la economía y la política. También se insistió en la importancia de que la comunidad internacional escuche directamente, y sin intermediarios, las aspiraciones y demandas del pueblo cubano.

Hammer explicó que, al igual que recorre provincias en la Isla para reunirse con ciudadanos, su objetivo en Madrid era escuchar. “El futuro de Cuba es para que lo decidan los cubanos en libertad, con oportunidad de vivir en tranquilidad y de prosperar económicamente”, afirmó.

En uno de los momentos más enfáticos, Hammer afirmó: “Llevo 37 años de diplomático y no he visto un enfoque como este hacia Latinoamérica y, en especial, hacia Cuba. Este es un momento histórico en el cual el cambio no es que se pueda realizar; se va a realizar”. Apuntando directamente al 2026 como el año de ese cambio.

Insistió en que la política de la Administración de Trump ha situado a América Latina y el Caribe como prioridad estratégica. “Cuba representa una parte muy importante… está a 90 millas de nuestra costa y es un tema de seguridad nacional”. Citando al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que Estados Unidos “apoya y quiere que se realicen las aspiraciones del pueblo cubano de una apertura económica y política”.

El diplomático se definió como un canal para amplificar voces que han estado silenciadas por décadas: “Mi función en Cuba es informar al mundo qué está sintiendo el pueblo cubano que no ha tenido voz”. Además, denunció que en la Isla “hay una represión diaria y absoluta; no hay libertad de expresión, no hay libertad de religión, no hay libertad de prensa”, y destacó la presencia de periodistas en la sala como muestra de lo que define a una democracia.

Hammer aseguró que Estados Unidos seguirá exigiendo la liberación de todos los presos políticos y subrayó que esa situación debe corregirse “de inmediato”.

El diplomático insistió en que Washington no pretende diseñar el futuro de Cuba. “Nosotros no venimos a decirles cómo hacer las cosas. Ustedes van a determinar cuál será el futuro eventual de una Cuba libre”.

En relación con la crisis humanitaria, recordó que el secretario de Estado le preguntó directamente por la situación del pueblo cubano y expresó que “no quiere ver sufrir al pueblo cubano”. Por ello, detalló que Estados Unidos ha destinado nueve millones de dólares en asistencia al oriente de la Isla tras el paso del huracán Melissa y canalizados a través de Cáritas y no del Gobierno cubano. “Mientras se pueda, vamos a seguir mandando ayuda”.