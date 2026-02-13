EE UU denuncia que agentes cubanos "acosaron" a su encargado de negocios en La Habana

Pese a ese clima de hostilidad, Hammer ha continuado recorriendo comunidades de todo el país para escuchar directamente a la población.

La Habana/El Gobierno de Estados Unidos denunció este jueves que agentes de Cuba “han estado acosando” al encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Mike Hammer, durante sus recientes recorridos por distintas provincias del país.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, confirmó públicamente los incidentes y subrayó que, conforme al derecho internacional, los diplomáticos deben poder desempeñar sus funciones sin ser hostigados. En ese contexto, difundió un video en el que se escuchan gritos e insultos mientras Hammer sube a un vehículo oficial.

De acuerdo con los propios testimonios del diplomático, sus desplazamientos por el interior del país han estado marcados por actos de repudio, vigilancia constante y presiones contra ciudadanos que intentan reunirse con él. En varias localidades, grupos organizados lo increparon en la vía pública y rodearon los lugares donde se encontraba reunido con vecinos.

Pese a ese clima de hostilidad, Hammer ha continuado recorriendo comunidades de todo el país para escuchar directamente a la población. Según explicó, ninguna de las personas que había solicitado entrevistarse con él canceló los encuentros, aun cuando muchos fueron previamente advertidos o intimidados por las autoridades locales. El diplomático afirmó que, incluso en medio de la presión, la demanda de reuniones ha seguido creciendo porque, según le transmiten los propios ciudadanos, “la gente pide que le den voz”.

Fuentes cercanas a estos recorridos señalan que, tras algunas de las visitas, personas que se reunieron con el diplomático fueron sometidas a interrogatorios, detenciones temporales o amenazas, y en varios casos se organizaron actos de repudio frente a sus viviendas como represalia.

El pasado 28 de enero, varios activistas y periodistas independientes, entre ellos Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, fueron interceptados y retenidos dentro de sus domicilios para impedirles asistir a una reunión en la residencia de Hammer.

“Quiero que estas personas comprendan que sabemos quiénes son y que responderemos en consecuencia, entre otras medidas, con sanciones de visado”, declaró Landau al referirse a los responsables del acoso contra el jefe de la misión diplomática estadounidense en la Isla.