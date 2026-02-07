Mike Hammer compara algunas zonas del oriente cubano con la pobreza que conoció en África

En una entrevista con el youtuber Enrique Santos, el jefe de la Embajada de EE UU en La Habana dice que "el día del cambio se aproxima y la gente lo sabe”

La Habana/“Estoy seguro de que Cuba no va a tardar en volver a ser la perla del Caribe”. Con estas palabras concluía este sábado Mike Hammer, jefe de la Misión Diplomática estadounidense en La Habana, una emotiva entrevista transmitida en YouTube por el comunicador Enrique Santos. El diplomático ha recorrido todo el país contra viento y marea –soportando hostilidades del régimen, con actos de repudio y detenciones a quienes se reunieron con él– para conocer en profundidad la situación de la Isla y hablar con el cubano de a pie.

A pesar de las intimidaciones, Hammer cuenta conmovido que “ninguna persona canceló su visita con él” y que, por lo tanto, “él va a seguir yendo a donde lo inviten”, porque “la gente pide que le den voz”. “La gente se siente traicionada, lo que describen es el fracaso de la Revolución”, agregó.

Para Hammer, las circunstancias actuales del país son de un colapso total. “Eso no se veía en Cuba hace unos años, es muy triste”, comentó al referirse al aumento del crimen por “desesperación” y a la escena, cada vez más cotidiana, de encontrar ancianos escarbando en la basura. Sin embargo, el diplomático aclaró que estas circunstancias no son nuevas para las provincias del país, que llevan sufriendo apagones de más de 20 horas desde hace muchos meses. “Lo que pasa es que ahora esto se está empezando a sentir en La Habana”.

Hammer, que fue embajador tanto en Chile como en África, cuenta que, tras los estragos del huracán Melissa, se sorprendió al comprobar las condiciones de vida en el oriente del país. “Yo fui embajador en la República Democrática del Congo, uno de los países más necesitados, y a veces, en algunos barrios del oriente, al cerrar los ojos sentía que estaba ahí, en África”. El diplomático continuó explicando en la entrevista cómo la Administración de Trump está intentando apoyar directamente al pueblo cubano, teniendo mucho cuidado de que los recursos no se desvíen. “El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció tres millones de dólares iniciales en asistencia humanitaria y seis millones adicionales que están entrando a través de Cáritas”.

La Iglesia católica en Cuba ha fungido desde hace varios años como mediador entre el Gobierno cubano y el estadounidense; su papel ha sido clave en la liberación de muchos presos políticos, como fue el caso de José Daniel Ferrer. Sobre el tema, Hammer lamentó que la única alternativa a la cárcel sea el exilio. “Eso no tiene justificación y lo saben –refiriéndose al régimen–, pero les tienen miedo”.

A pesar del panorama que describió el representante de Estados Unidos en la Isla, la entrevista cerró con un tono optimista. “No hay nada más triste que ver a un cubano sin esperanza. Pero las cosas han cambiado. ¡El día se aproxima y la gente lo sabe!”, comentó el diplomático con una sonrisa en el rostro. “El régimen debe permitir que haya cambio”. En ese momento, el entrevistador consultó a Hammer sobre los fuertes rumores de que el general Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, estaría dialogando con Estados Unidos sobre una posible transición a la democracia, a lo que el diplomático respondió con una disculpa, al explicar que se trataba de un “tema sensible del que no podía hablar”.