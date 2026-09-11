“Hay una Cuba afuera que está lista para dirigir un país”, afirma Otero Alcántara

Otero Alcántara considera que tanto 'Osorbo' como él representan a artistas que han decidido romper "con la comodidad de la burbuja del arte".

El artista recoge el Premio a la Democracia de la NED, concedido también a Félix Navarro y Maykel 'Osorbo', que siguen presos en Cuba

Madrid/El artista Luis Manuel Otero Alcántara pudo recoger este jueves en Virginia el Premio a la Democracia 2026 que la Fundación Nacional para la Democracia (NED) concedió también a Félix Navarro y Maykel Castillo Osorbo. La imagen de la ceremonia contenía, sin embargo, una ausencia difícil de pasar por alto: sus otros dos compatriotas galardonados siguen encarcelados en Cuba.

La entrega se celebró en Mount Vernon, la residencia histórica de George Washington, donde la organización estadounidense reunió a activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos de varios países. De los tres cubanos distinguidos este año, Otero Alcántara fue el único que pudo comparecer personalmente después de salir de prisión el pasado julio, al término de una condena de cinco años, y llegar a Estados Unidos.

"Quiero que la gente piense en la ausencia", dijo el artista a 14ymedio después de recibir el reconocimiento. "En la ausencia de miles de personas que no pueden estar en sus casas ahora mismo". Para Otero Alcántara, el hecho de que Osorbo no pudiera acudir a la ceremonia formó parte, involuntariamente, del significado del acto. A su juicio, el reconocimiento sirve también para "legitimar un espacio" y ampliar la manera en que se entiende la acción política cubana, "desde el arte" y "desde las periferias".

"El arte como herramienta de cambio, no el arte como un adorno en las paredes de la política"

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y también ex preso político, recibió el premio en representación de Félix Navarro, de 73 años, recluido en la prisión de Agüica, en Matanzas. Navarro cumple una condena de nueve años impuesta tras las protestas del 11 de julio de 2021. El opositor, antiguo maestro y miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, ya había pasado años encarcelado tras ser enjuiciado durante la Primavera Negra de 2003.

Maykel Castillo Osorbo, por su parte, continúa preso en Guanajay y cumple una sentencia de nueve años. El rapero, uno de los intérpretes del tema musical Patria y Vida, fue detenido en mayo de 2021 y condenado al año siguiente por delitos que incluyeron desacato, atentado, desórdenes públicos y "difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires".

Precisamente Patria y Vida sonó durante la gala, interpretada por Yotuel Romero y El Funky, mientras el público acompañaba la canción. Para Otero Alcántara, el premio supone también un reconocimiento al papel del arte en la transformación política.

"El arte como herramienta de cambio, no el arte como un adorno en las paredes de la política", explica a este diario. "El cuerpo del artista como compromiso", añade. El creador considera que tanto Osorbo como él representan a artistas que han decidido romper "con la comodidad de la burbuja del arte" para poner su trabajo "en función de la gente" y de las libertades de los demás.

“Hay una Cuba pensada desde otro espacio, que no solamente es El Cangrejo y Donald Trump"

La NED había anunciado el pasado 23 de junio la concesión del premio a los tres cubanos. La organización destacó que, "como presos políticos y artistas disidentes", habían desafiado el control del régimen sobre la expresión pública, inspirado una mayor participación cívica y puesto de manifiesto "el miedo detrás de la censura estatal".

El galardón consiste en una réplica de la Diosa de la Democracia, la estatua levantada por estudiantes durante las protestas de la plaza de Tiananmén, en Pekín, en 1989. La NED vinculó además la edición de este año con el 250 aniversario de la independencia estadounidense y las libertades consagradas en la Primera Enmienda.

Otero Alcántara cree que el reconocimiento tiene especial importancia en el escenario político actual entre Washington y La Habana porque permite recordar que existen actores cubanos más allá de ambos gobiernos. “Hay una Cuba pensada desde otro espacio, que no solamente es El Cangrejo –Raúl Guillermo Rodríguez Castro– y Donald Trump. (...) Hay una Cuba afuera que está lista para dirigir un país", asegura.

"Estoy agradecido en mi nombre y en nombre de todos los cubanos que sufren hoy"

El artista menciona a intelectuales, académicos, profesores, organizaciones y activistas que llevan "diez años y veinte años trabajando en Cuba, fuera de Cuba" y que, afirma, están preparados para regresar y hacerse cargo de instituciones cuando cambien las circunstancias políticas.

"No solamente estamos hablando de ser un presidente o un líder", advierte. "Hay toda una estructura de un país fuera de Cuba".

La elección de los tres premiados, añade, también rompe con una representación demasiado estrecha de la oposición. "Hay negros, hay gente de provincia", señala. Félix Navarro, recuerda, ni siquiera procede de La Habana. "Hay otra Cuba también, y yo creo que eso es sumamente importante".

Junto con los cubanos, la NED distinguió este año a Friede Allen, por su apoyo a religiosos rusos contrarios a la guerra en Ucrania; al Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión; al periódico independiente etíope Addis Standard, y a organizadores comunitarios de la Revolución de Primavera de Birmania.

Para Otero Alcántara, sin embargo, el valor de la estatuilla recibida en Mount Vernon vuelve inevitablemente a quienes no pudieron estar allí. "Para mí fue un súper honor", resume, "y estoy agradecido en mi nombre y en nombre de todos los cubanos que sufren hoy".