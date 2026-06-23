Félix Navarro, Luis Manuel Otero y Maykel ‘Osorbo’ reciben el Premio a la Democracia 2026

Los presos políticos "han desafiado el control del régimen cubano sobre la expresión pública", señala la NED

“Como presos políticos y artistas disidentes han desafiado el control del régimen cubano”, destaca la Fundación Nacional para la Democracia

La Habana/Los presos políticos cubanos Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo figuran entre los ganadores de los Premios a la Democracia 2026 que otorga la Fundación Nacional para la Democracia (NED). El reconocimiento anunciado este lunes distingue a personas y organizaciones de distintos países por su defensa de las libertades fundamentales frente a regímenes represivos.

La organización estadounidense informó que los galardonados fueron designados por defender la libertad de religión, expresión, prensa, reunión y petición. Sobre los opositores cubanos, recalcó su “coraje” y remarcó que “como presos políticos y artistas disidentes han desafiado el control del régimen cubano sobre la expresión pública”. La NED también dijo que “han inspirado una mayor participación ciudadana y han puesto al descubierto el miedo que se esconde tras la censura estatal”.

Félix Navarro cumple una condena de nueve años de prisión, acusado de “atentado, desacato y desórdenes públicos” por hechos relacionados con las masivas protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021. Su hija Saylí Navarro también está presa, sentenciada a ocho años, por los mismos delitos que su padre, más el de “desobediencia”.

Félix Navarro cumple una condena de nueve años de prisión, acusado de “atentado, desacato y desórdenes públicos”

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 justo antes de sumarse a las protestas en el Malecón habanero. Lo sentenciaron a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, en un juicio celebrado a puerta cerrada. El fin de su condena está programado para el próximo 9 de julio.

El músico Maykel Castillo Osorbo, ganador de dos Premios Latin Grammy por la canción Patria y Vida, fue arrestado el 18 de mayo de 2021. En junio de 2022, fue sentenciado a nueve años de prisión. Los cargos incluyen desacato, desórdenes públicos, ataque y difamación de instituciones, organizaciones, héroes y mártires.

Sobre Otero Alcántara y Castillo Osorbo, Amnistía Internacional condenó este martes al Gobierno cubano por el uso del sistema penal como herramienta para “castigar a artistas disidentes y silenciar su derecho a la libertad de expresión”.

A cuatro años de la sentencia contra los artistas, la organización subrayó que ambos continúan enfrentando las consecuencias de un proceso judicial arbitrario e incompatible con estándares internacionales de derechos humanos, lo que “evidencia también cómo la represión puede impactar de manera particular a personas afrocubanas que desafían públicamente el poder”.

La organización subrayó que ambos continúan enfrentando las consecuencias de un proceso judicial arbitrario

Además de los activistas cubanos, la Fundación Nacional para la Democracia, fundada en 1983, reconoció este año a la organización alemana Friede Allen, por su respaldo a miembros del clero ruso opuestos a la guerra en Ucrania. También fueron reconocidos el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión, el periódico etíope Addis Standard y los organizadores comunitarios prodemocráticos de la denominada Revolución de Primavera en Birmania.

Peter Roskam, presidente de la junta directiva de la NED, señaló que “los homenajeados de este año encarnan el valor y la perseverancia necesarios para defender esos derechos en sus propias comunidades. Su trabajo nos recuerda que el compromiso de Estados Unidos con la libertad es más fuerte cuando apoyamos a quienes mantienen viva esa promesa”.

La ceremonia de entrega de los Premios a la Democracia está prevista para septiembre en Mount Vernon, la residencia histórica de George Washington, en Virginia, Estados Unidos. El galardón consiste en una réplica de la Diosa de la Democracia erigida por manifestantes durante las protestas de la Plaza de Tiananmén, en China, en 1989.