Félix y Saylí Navarro rechazan un exilio forzado planteado por la Iglesia católica

Saylí y Félix Navarro cumplen condenas de ocho y nueve años luego de las movilizaciones del 11J

La Habana/Los presos políticos Félix Navarro y su hija Saylí Navarro rechazaron la propuesta de abandonar Cuba planteada por el obispo auxiliar de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez Martínez, quien visitó sus respectivas prisiones para ofrecerles el exilio como salida. En un audio compartido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh), Sonia Álvarez Campillo, madre de Saylí y esposa de Félix, remarca que “ellos no van a abandonar el país”.

“El pasado martes se presentó en la prisión de Agüica –en Matanzas– el obispo auxiliar de La Habana y presidente de la Pastoral Penitenciaria,con el objetivo de invitar a Félix a que abandonara el país”, relata Álvarez Campillo en el audio.

Tras la visita a esa prisión, el padre se trasladó a la prisión de mujeres La Bellotex, donde cumple condena Saylí, para hacerle el mismo planteamiento, “pero la respuesta de ambos fue negativa”.

El obispo también externó su preocupación “por la golpiza que le dio el sanguinario Noslen Pedroso a Félix”, el pasado 8 de abril. Tal y como contó el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Félix Navarro fue golpeado en la prisión, lo que puso en peligro su vida debido a su delicado estado de salud.

Félix Navarro fue golpeado en la prisión, lo que puso en peligro su vida debido a su delicado estado de salud

La organización responsabilizó a la Seguridad del Estado y a las autoridades del penal por la agresión y por cualquier consecuencia que pueda derivarse, y denunció que, tras el ataque, Navarro fue trasladado a una celda de castigo, lo que agrava su situación.

Por esa agresión, Amnistía Internacional (AI) exigió la “liberación inmediata e incondicional de Félix Navarro, garantías urgentes para su vida e integridad, contacto inmediato con su familia y justicia ante esta grave violación de derechos humanos”.

En un post en su cuenta oficial de X, la organización señaló que la represión en Cuba ahora tiene “otra dimensión: el castigo contra las familias que buscan información, cuidan, acompañan y denuncian”.

También externó que “las personas presas de conciencia en Cuba enfrentan encarcelamientos arbitrarios, incomunicación, amenazas, castigos y otras formas de maltrato por ejercer pacíficamente sus derechos. Sus familiares, especialmente las mujeres, suelen cargar además con hostigamiento, angustia, desgaste emocional y abandono institucional”.

“Las personas presas de conciencia en Cuba enfrentan encarcelamientos arbitrarios, incomunicación, amenazas, castigos y otras formas de maltrato”

En cuanto a Saylí Navarro, también se posicionó AI. El pasado sábado, la organización exigió su liberación. “Es una activista cubana, presa de conciencia y cofundadora del movimiento Damas de Blanco, un grupo de madres, esposas e hijas de las 75 personas detenidas durante la ola represiva de 2003 conocida como la Primavera Negra”, indicó en X.

Hasta el pasado 18 abril, la activista estuvo más de 137 días sin poder visitar a su padre pese a tener derecho a hacerlo cada 45 días. Hace más de dos semanas, las autoridades permitieron un encuentro entre ambos, días antes de la visita del obispo a las prisiones en Matanzas y después de las agresiones en prisión al opositor.

La visita eclesiástica se produjo en un momento de grave deterioro de la salud del opositor, de 72 años, quien padece diabetes y problemas respiratorios. Su familia ha denunciado reiteradamente la negación de atención médica adecuada en prisión.

Tanto Félix Navarro –quien formó parte en 2003 de los presos de la Primavera Negra– como su hija fueron detenidos la mañana del 12 de julio de 2021, cuando se presentaron en la Unidad Policial del municipio matancero de Perico para interesarse por la suerte de los detenidos el día anterior, tras las históricas manifestaciones del 11J.

Félix Navarro cumple una condena de nueve años de prisión, acusado de “atentado, desacato y desórdenes públicos”, mientras que su hija Saylí fue sentenciada a ocho años, por los mismos delitos que su padre, más el de “desobediencia”, ambos por hechos relacionados con las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021.