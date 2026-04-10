Se confirma la pena de cárcel contra el artista Nando OBDC y otra golpiza a Félix Navarro en la prisión de Agüica

El régimen cubano endurece la represión contra los opositores mientras crece el descontento en todo el país

La Habana/El Tribunal Supremo Popular de Cuba ratificó la condena de cinco años de prisión contra el artista Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, tras desestimar el recurso de casación presentado por su defensa.

La decisión fue notificada a su familia esta semana, según informa a 14ymedio la madre de Almenares, Eva Rivera: “Desafortunadamente se la denegaron. Me imaginé que eso iba a suceder. De este gobierno no espero nada mejor”.

El recurso presentado por la defensa del artista alegaba falta de fundamentación en la valoración de las pruebas en su sentencia anterior y errores en la apreciación de circunstancias agravantes.

La sentencia daba por acreditado que Almenares escribió en pedazos de sábanas mensajes destinados a incitar a la población “a realizar acciones contra el gobierno”, que habría colocado en espacios visibles con el objetivo de su difusión pública. Como circunstancia agravante, señalaba que el acusado había recibido dinero del exterior para ejecutar la acción.

El tribunal sostiene que estos actos constituyen el delito de propaganda contra el orden constitucional, al considerar probado que el acusado actuó con el propósito de “incitar contra el orden social y el Estado socialista”; y confirma la sentencia “en todas sus partes y se declara firme. Contra la presente sentencia no se autoriza la interposición de recurso alguno.”

El Tribunal "confirma la sentencia en todas sus partes y se declara firme. Contra la presente sentencia no se autoriza la interposición de recurso alguno.”

Después de casi un año detenido sin acusación, Almenares había sido condenado el 22 de diciembre de 2025 a cinco años de privación de libertad. La sentencia redujo en un año la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba seis.

El proceso se inició con una orden de registro emitida el 2 de enero de 2025 por un presunto delito de sabotaje, pero el acta solo recoge la incautación de una bandera cubana, sin evidencias relacionadas con ese cargo.

Meses después, la acusación fue reformulada como propaganda contra el orden constitucional, basándose en la acción artística de pintar consignas como “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos” en fragmentos de tela y colocarlas en espacios visibles. El tribunal consideró que estos actos tenían como objetivo “alterar la tranquilidad ciudadana” y “crear descontento”, según la sentencia, a la que tuvo acceso 14ymedio.

Familiares del artista y organizaciones civiles han cuestionado la validez del proceso. Eva Rivera ha denunciado errores en los datos básicos del expediente y la ausencia de pruebas concluyentes. Cubalex señala contradicciones en el proceso y exige la liberación del artista. La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana calificó el juicio, celebrado en noviembre de 2025, como “una farsa” y condenó su carácter político. Julie Trébault, directora de Artists at Risk Connection, también expresó preocupación por el caso: “La estrategia sostenida del gobierno cubano de exiliar o encarcelar a los artistas que disienten debe llegar a su fin, Nando OBDC debe ser liberado y la libre expresión debe prevalecer”.

La estrategia sostenida del gobierno cubano de exiliar o encarcelar a los artistas que disienten debe llegar a su fin, Nando OBDC debe ser liberado y la libre expresión debe prevalecer

Almenares permanece encarcelado en la prisión de Cuba-Panamá, en Güines, Mayabeque, un centro destinado a reclusos con VIH, aunque él no padece esa enfermedad, sino sicklemia–una enfermedad genética que produce anemia–, según denuncia su madre. En julio pasado realizó una huelga de hambre en protesta por su situación. Su madre ha denunciado además limitaciones en la comunicación con el artista y su deterioro emocional y de salud.

La figura penal de “propaganda contra el orden institucional”, incorporada en el Código Penal de 2022, penaliza cualquier expresión crítica que el Estado considere “incitación contra el orden social o el Estado socialista”, sin definir con precisión qué actos constituyen ese delito, lo que la convierte en un instrumento jurídico para perseguir la disidencia.

CTDC alertó este viernes sobre una “brutal golpiza” sufrida por el histórico preso político Félix Navarro Rodríguez, de 72 años

La represión del régimen cubano contra los opositores se continúa recrudeciendo en el contexto actual de crisis en la Isla, con violencia contra presos políticos dentro del sistema penitenciario. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) alertó este viernes sobre una “brutal golpiza” sufrida por el histórico preso político Félix Navarro Rodríguez, de 72 años, en la prisión de máxima seguridad de Agüica, en Matanzas, y advirtió que su vida podría estar en peligro debido a su delicado estado de salud.

La organización responsabilizó a la Seguridad del Estado y a las autoridades del penal por la agresión y por cualquier consecuencia que pueda derivarse, y denunció que, tras el ataque, Navarro fue trasladado a una celda de castigo, lo que agrava su situación. De igual forma, exige su liberación inmediata y garantías para su integridad física, a la vez que hace un llamado a la comunidad internacional a actuar con urgencia.

El caso fue comunicado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Centro de Denuncias Cuba Decide, que presentó un llamado urgente por los hechos, según reportó Martí Noticias. De acuerdo con Juan Carlos Vargas, director de Cuba Decide, la agresión ocurrió el 9 de abril, después de una visita familiar, cuando el opositor fue interceptado por funcionarios penitenciarios, esposado y golpeado mientras se encontraba en estado de indefensión.

Félix Navarro, vicepresidente del CTDC, premio Patmos 2024, cumple hoy una condena de nueve años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. En 2003 formó parte de los 75 opositores y periodistas independientes que fueron condenados durante la Primavera Negra. Su hija Saily Navarro, miembro de las Damas de Blanco, también sufre una condena por motivos políticos.