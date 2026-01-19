Condenado a cinco años por romper “el estado natural de la tranquilidad y seguridad que caracteriza” a Cuba

El rapero Nando OBDC fue sentenciado por pintar en una sábana "frases contrarrevolucionarias" como "Cuba Primero en las calles por los derechos humanos"

La Habana/El rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, fue finalmente sentenciado a cinco años de prisión por el “delito intencional y consumado de propaganda contra el orden constitucional, en concepto de autor directo”. Así consta en la sentencia que se le acaba de entregar a su madre, Eva Rivera, y a la que ha tenido acceso 14ymedio.

Firmada en La Habana el pasado 22 de diciembre por los jueces de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado Kenia Reyes Lara –la ponente–, Jesús Pérez Benavides, Patricia González Vera, Gil Amado Payne Hernández y Simón Mario Reyes Balmaceda, la sentencia rebaja en un año la petición fiscal de cárcel –que era de seis–, pero conserva el mismo tono orwelliano en el relato de los “hechos probados”.

Así, da por cierto que Almenares recibió “indicaciones” del cubanoamericano Armando Labrador Coro, “miembro activo y presidente de la organización contrarrevolucionaria denominada Cuba Primero” –a la que pertenecen Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, a quienes condenaron a nueve, ocho y cinco años de prisión, respectivamente, el pasado octubre–, con la cual “mantiene relaciones y contactos a través de sus miembros, en fecha no precisada pero sí anterior y próxima al mes de agosto del 2024”.

La ratificación de que fue él el autor roza, en el documento jurídico, la grafología

Esa organización fue, para los magistrados del Tribunal Popular, la que instigó al rapero a pintar “en fragmentos de tela de color blanco frases con contenido contrarrevolucionario y los colocara en lugares donde pudieran ser vistos por transeúntes, con el propósito de provocar desórdenes sociales, alterar la tranquilidad ciudadana y crear descontento en la población y de esta manera estimular acciones contra el orden social establecido en el país”. Para ello, dice la sentencia, pagaron a Nando OBDC 200 dólares.

Las frases, pintadas “con una sustancia de color rosado” eran “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos”, “queremos cambios ya Cuba Primero” y “ Cuba Primero en las calles”. La ratificación de que fue él el autor roza, en el documento jurídico, la grafología. Según el “dictamen pericial criminalístico de documentología”, dice la sentencia, como en aquella escena cómica de los hermanos Marx, “se concluye que los textos manuscritos fueron realizados por el acusado al existir coincidencia en el grado de elaboración, inclinación hacia la izquierda, la forma de los movimientos mixtos y en cuanto a las particulares la desproporción ascendente y descendente de los trazos inferiores de la letra A mayúscula, la ubicación del trazo medio con respecto a la línea base de la escritura de la letra A mayúscula, la situación del trazo medio de la letra B mayúscula con respecto a la línea base de la escritura, a la inclinación hacia la derecha en forma ascendente del semiovalo de la letra P mayúscula, el trazo superior en forma recta de la letra R mayúscula así como la forma arqueada ubicada en el trazo final de la letra R mayúscula”.

Sin embargo, aunque los jueces afirman que “fue verificado” que Almenares estuvo en el evento del Bar Feline en la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho, los dueños del local y los organizadores, se lee en el mismo texto, “no recuerdan al mismo en el lugar porque participaron muchas personas”. El tribunal valoró esto como “no relevante”, pues, explican enrevesadamente, “en acto del juicio oral como corresponde a su derecho manifestó que estaba para esas fecha en un barco, lo que demuestra su intención de evadir la justicia”.

“Se equivocaron además en todos los datos, la edad de él, el nombre de los padres”

A la madre de Almenares le molesta especialmente este último asunto, aunque asegura que “todo lo que dice el documento es mentira”. Y prosigue, disgustada: “Se equivocaron además en todos los datos, la edad de él, el nombre de los padres”.

Entre las pruebas valoradas por los jueces estuvo el registro del celular del joven, mediante el cual “se pudo determinar su vínculo con el contrarrevolucionario cubanoamericano Armando Labrador Coro”, y el testimonio del “testigo Roberto Manuel Escalona, el cual refirió en al acto del juicio oral que le llevó dinero proveniente del exterior al acusado sin conocer los remitentes de los mismos, pero que la últimas vez le entregó la suma de 200 USD, cifra que coincidentemente es igual a la prometida por Armando Labrador al acusado si realizaba los actos por lo que se encuentra juzgado”.

De igual manera, la sentencia relaciona a Almenares con “diferentes grupos contrarrevolucionarios” como los medios de comunicación independientes Radio Martí o Diario de Cuba, así como con la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Cubalex y Directorio Democrático Cubano.

Otra cuestión considerada por el tribunal es que no encontraron “vínculo laboral reconocido” y que “mantiene una conducta social desfavorable al vincularse con elementos delictivos de la localidad y con elementos desafectos al proceso revolucionario radicados tanto en Cuba como en el exterior”, si bien lo eximen de antecedentes penales.

El tribunal lo condena, por pintar en esas sábanas, fundamentándose en la férrea Constitución, “atendiendo al grado de lesividad social del hecho cometido por el acusado

Como fuere, el tribunal lo condena, por pintar en esas sábanas, fundamentándose en la férrea Constitución, “atendiendo al grado de lesividad social del hecho cometido por el acusado, debido a las consecuencias que traería para la estabilidad económica y social del país y la paz de los miembros de la sociedad, al poner carteles en la vía pública con un mensaje claro de que los pobladores se opongan al proceso social cubano y se vuelquen a las calles lo que provocaría protestas, violencia y una ruptura del estado natural de la tranquilidad y seguridad ciudadana que caracteriza a nuestro país”.

Las acciones de Almenares Riveras, prosiguen, “se encuentran en contraposición total a lo establecido en el artículo 1 de la Ley Suprema que establece ‘Cuba es un Estado socialista y de justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva’”.

La sentencia no indica en qué prisión cumplirá la condena, pero hasta ahora el rapero estaba en la cárcel de Cuba Panamá, ubicada en Güines, Mayabeque, destinada a enfermos de VIH/sida. Su madre ha denunciado públicamente que lo mantengan recluido en ese lugar, cuando él no tiene este padecimiento, así como las penosas condiciones de salubridad que tiene ese penal.

A finales de julio, Nando OBDC estuvo en huelga de hambre, para protestar por habérsele incomunicado en la prisión. El activismo del músico ya estaba en la mira de las autoridades desde hace un tiempo. En noviembre de 2021, fue citado a la Séptima Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria por sus publicaciones en redes sociales.