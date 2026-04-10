La CIDH exige explicaciones al régimen por el encarcelamiento del menor Jonathan Muir Burgos

El organismo da cinco días al Estado cubano para informar sobre la situación del adolescente preso por participar en las protestas de Morón, acusado del delito de sabotaje

La Habana/La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un requerimiento oficial al Gobierno cubano exigiendo información urgente sobre la situación de Jonathan Muir Burgos, el adolescente de 16 años que permanece privado de libertad tras haber participado en las protestas del pasado 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila.

La petición, dirigida ayer jueves al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, otorga un plazo de cinco días para que el Estado responda sobre las condiciones de detención de Jonathan Muir, su estado de salud y las medidas adoptadas para garantizar su integridad.

La CIDH aclara que este requerimiento no implica aún una decisión sobre el otorgamiento de dichas medidas, pero subraya la urgencia de verificar la situación del adolescente. La solicitud se ha hecho a raíz de una petición de medidas cautelares presentada por la organización Cuba Decide (Defensa CD).

“El caso de Jonathan dejó de ser una denuncia aislada y pasó a estar bajo observación internacional formal”, declaró a Martí Noticias Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de Cuba Decide.“El régimen ahora tiene que responder en un plazo muy corto. ¿Qué está pasando con un menor de edad que está preso, incomunicado y en riesgo?”, añadió.

El régimen ahora tiene que responder en un plazo muy corto. ¿Qué está pasando con un menor de edad que está preso, incomunicado y en riesgo?

En su petición, la CIDH solicita a las autoridades cubanas precisiones sobre tres aspectos clave: la postura oficial ante la solicitud de protección internacional; un informe detallado sobre las condiciones de detención, incluido el acceso a atención médica –puesto que Jonathan padece de afecciones en la piel y no recibe cuidados por esto en prisión, según denunciaron sus familiares–; y una evaluación del riesgo: si las autoridades competentes han analizado el peligro que corre el menor y qué medidas se han adoptado para garantizar su seguridad.

Jonathan David Muir Burgos fue acusado del delito de sabotaje, una imputación que podría costarle al menos siete años de cárcel. Las autoridades dispusieron su traslado al penal de Canaleta, una prisión que en febrero fue escenario de un motín reprimido con violencia por las fuerzas del régimen, después de que un muchacho se suicidara dentro tras quejarse por la mala alimentación del penal.

Entre que la dictadura responde o no, Jonathan sigue dentro de una prisión de máxima seguridad. El tiempo corre en su contra

El adolescente es uno de los casos de menores de edad detenidos en Cuba en el contexto de las protestas antigubernamentales surgidas desde el pasado 6 de marzo, a raíz del deterioro de la ya grave situación energética. Jonathan Muir se encuentra en una prisión de máxima seguridad en condiciones no esclarecidas oficialmente. Familiares y organizaciones civiles han reportado presión psicológica contra el joven y maltratos en sus condiciones de reclusión.

“Entre que la dictadura responde o no, Jonathan sigue dentro de una prisión de máxima seguridad. El tiempo corre en su contra”, advirtió Vargas para Martí Noticias. “Esta solicitud no es un trámite más, es una herramienta urgente para evitar que la situación escale a algo irreparable”.