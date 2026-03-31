Tras amenazas de muerte en prisión, Luis Manuel Otero inicia una nueva huelga de hambre

“Él ya sospecha que querrán alargar su condena más allá de los cinco años, que terminan íntegramente en julio”, alertan

La Habana/El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara inició una nueva huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, tras ser amenazado de muerte días atrás por las autoridades penitenciarias. La decisión, anunciada este lunes por La artista cubana Anamely Ramos, se produce tras varios días de ayuno parcial.

Al respecto, la curadora Yanelys Núñez, dice a 14ymedio que la medida se debe a que “Luis Manuel siempre está siendo presionado, en medio de tensiones, ya no solo con los oficiales, sino también está en riesgo porque convive con personas que tienen cadena perpetua”.

“Es lo único que se puede hacer cuando uno está injustamente encarcelado y en las condiciones de riesgo en las que se encuentra”, agrega la artista.

Otero Alcántara había comenzado el pasado 26 de marzo con un ayuno de 12 horas diarias y que tenía previsto concluir este 31 de marzo. Sin embargo, al cumplirse la fecha, escaló su apuesta y comenzó este martes una huelga de hambre hasta el próximo lunes 6 de abril.

Escaló su apuesta y comenzó este martes una huelga de hambre hasta el próximo lunes 6 de abril

En el anuncio en redes sociales sobre la medida, Anamely Ramos señala que la decisión se fundamenta, además de la reciente amenaza de muerte, “porque él ya sospecha que querrán alargar su condena más allá de los cinco años, que terminan íntegramente en julio”.

Al respecto, Yanelys Núñez dice a este medio que “el régimen siempre puede fabricar nuevas causas en su contra. Ya lo ha hecho con otros presos políticos”. Asimismo, dice que en el círculo cercano a Otero Alcántara están alertas, ante la posible culminación de la condena, el próximo 9 de julio, y pide a la gente que esté atenta al caso, para que “así el régimen no tenga toda la impunidad”, pues, remarca, “sabemos que puede hacer lo que desee, pero que mínimamente la comunidad internacional esté informada de la fecha de liberación y que Luis no esté solo”.

En cuanto a las amenazas recibidas en prisión, Martí Noticias reportó el 27 de marzo que agentes de la Seguridad del Estado y autoridades carcelarias intimidaron tanto a Otero Alcántara como a otro preso político, Daniel Alfaro Frías, durante una inspección en sus celdas. Este último denunció los hechos a través de una llamada con ese medio. Según su testimonio, oficiales del Departamento 21 y el encargado de Prisiones en la provincia, Javier Reboso, realizaron una inspección en las celdas. Los agentes “estuvieron provocando a Alcántara... entraron en debate y lo amenazaron de que lo matarían con un AKM”. La advertencia fue en respuesta al artista, que “les dijo que si con cuatro AKM ellos pensaban en repeler un ataque de cualquier otro país”.

Tras la decisión del artista, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart exigió la liberación inmediata de Otero Alcántara. A través de su cuenta de X, el político republicano dijo que “está injustamente encarcelado por exigir la libertad para Cuba a través de su valiente arte y voz. Fue amenazado de muerte por el régimen asesino y corrupto. Su situación es de alta vulnerabilidad. Exijo su liberación inmediata e incondicional”.

Díaz-Balart responsabilizó a las autoridades cubanas por la vida e integridad física del preso político

En su publicación, Díaz-Balart responsabilizó a las autoridades cubanas por la vida e integridad física del preso político. “Si algo le ocurre, el régimen tendrá sangre en sus manos”, afirmó.

La nueva huelga del también líder del Movimiento San Isidro ocurre poco después de que Cubalex presentara un recurso de habeas corpus a favor del artista, ante el cual el Tribunal de Artemisa respondió que no era competente para pronunciarse. Posteriormente, el 23 de marzo, el mismo tribunal se negó a recibir el recurso de apelación dentro del plazo legal, alegando que el funcionario correspondiente “no estaba disponible”.

En un comunicado, la organización explicó que el auto emitido por el Tribunal, que rechazó la solicitud de habeas corpus, sin entrar al fondo del asunto, contiene contradicciones tan básicas que, en cualquier sistema de justicia mínimamente serio, lo hubieran dejado sin efecto de inmediato: el documento afirma simultáneamente que Otero Alcántara está bajo prisión provisional y que está cumpliendo una sanción en prisión, acusado de “ultraje a los símbolos patrios”, “desacato” y “desórdenes públicos”.

El Tribunal de Artemisa adujo además “falta de competencia”, pero, lamenta Cubalex, no indica ningún razonamiento jurídico

El Tribunal de Artemisa adujo además “falta de competencia”, pero, lamenta Cubalex, no indica ningún razonamiento jurídico que sustente la decisión ni indica cuál sería la autoridad competente para conocer del caso. La legislación cubana ha sido clara en los casos en que procedía el habeas corpus, restringiéndose a personas que no tenían una sentencia firme. Aunque la normativa aprobada en 2021 amplió los casos para solicitar esta figura legal, los tribunales consideran que solo es posible aplicarla en ausencia de sentencia condenatoria.

Otero Alcántara, quien ya ha protagonizado múltiples protestas y huelgas de hambre, tanto dentro como fuera de prisión, ha sido reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, y organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y PEN International han exigido su liberación inmediata.