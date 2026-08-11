Por “hechos de corrupción”, el Gobierno modifica el sistema de reservación para el transporte

Se anulan las medidas en vigor desde el 18 de junio que imponían la preferencia a “casos de mucha urgencia o necesidad”

La Habana/Dos meses después de la entrada en vigor de varias medidas restrictivas para el transporte en Cuba, entre ellas fuertes condiciones a la hora de comprar pasajes, el Gobierno da marcha atrás. En un comunicado emitido este lunes, el Ministerio del Transporte reconoce que las acciones tomadas, sumadas a “un deficiente manejo de las reservaciones en algunos territorios”, han creado “causas y condiciones para la ocurrencia de hechos de corrupción e indisciplinas en la asignación de las capacidades, así como malestar en la población”, y que debido a esto, están siendo desperdiciadas muchas plazas.

El pasado 18 de junio, recuerda la publicación, debido a la crisis de combustible sin precedentes, se puso en marcha una reducción del servicio, tanto de trenes nacionales –una salida cada 16 días a Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo-Manzanillo– como de ómnibus –tres salidas semanales desde La Habana a las capitales provinciales, más una salida semanal a Manzanillo, Baracoa y Moa; y los enlaces de Santiago de Cuba con Artemisa y San José de Las Lajas–.

A la vez, entró en vigor un polémico sistema de reservación que imponía la preferencia a “casos de mucha urgencia o necesidad”, que debían ser acreditados con documentos correspondientes, como un certificado de alta médica, de trámite consular, de fallecimiento o de pase carcelario.

El Ministerio incluye entre las nuevas medidas "ajustar el plazo de reservación y comercialización de las capacidades en todos los servicios a tres días de antelación a la fecha del viaje"

En las últimas semanas, informa el Ministerio del Transporte, “se han presentado afectaciones en los horarios de circulación de los trenes y, en menor medida en las salidas de las embarcaciones y los ómnibus, por no contar en el momento oportuno con el combustible necesario para los servicios, lo que ha conllevado la realización de acciones para garantizar la permanencia de los pasajeros en las estaciones”.

Esta es una de las razones adicionales por las que las autoridades se han desdicho de sus medidas. Sí siguen vigentes las salidas de Ómnibus Nacionales, trenes y la embarcación de la Isla de la Juventud como están planificadas actualmente, pero se vuelve a “la comercialización de las capacidades disponibles”. En cada provincia se mantiene, no obstante, “un mínimo” de plazas “con el objetivo de dar respuesta a casos de pasajeros cuya causa de viaje se hace impostergable”.

Además, mantienen fuera de servicio la reservación de boletos por la app Viajando “hasta tanto se concluyan los trabajos técnicos que se realizan en la misma”. El Ministerio incluye entre las nuevas medidas “ajustar el plazo de reservación y comercialización de las capacidades en todos los servicios (ómnibus, ferrocarril y embarcación) a tres días de antelación a la fecha del viaje, teniendo en cuenta las dificultades con el suministro de combustible para asegurar el cumplimiento de las salidas programadas”.

Estas plazas comenzarán a venderse desde este mismo miércoles 12 de agosto para los viajes programados a partir del día 15. Asimismo, se informa que las capacidades “no comercializadas en las Agencias de Venta de Viajero se pondrán a disposición de la población el día de la salida de los servicios, en las propias estaciones del ferrocarril, en las terminales del enlace marítimo y las de Ómnibus Nacionales”.

Desde que, el pasado 10 de junio, anunciaron las acciones restrictivas, los propios usuarios alertaban de la previsible corrupción. “Las prioridades van a ser las que existen en todos lados, la ley del más fuerte (DON DINERO). Negocio y llenarse los bolsillos los que tienen el sartén por el mango”, comentó, por ejemplo, una mujer en Facebook a un post del ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila.