Solo podrán viajar en ómnibus los pasajeros "necesitados" por razón de salud o fallecimiento

La Habana/“Certificado de alta médica, de trámite consular o de fallecimiento”. Es la única manera de obtener alguno de los pocos boletos disponibles para viajar en ómnibus interprovinciales y trenes nacionales desde La Habana. Así lo indican en la oficina central de la Empresa Nacional Viajero, ubicada en Infanta y Benjumea, en la que proporcionan el permiso para acceder a los tickets, tal como acredita 14ymedio este miércoles.

La fila en el lugar era nutrida. Las agencias de viaje y las estaciones tienen la misma instrucción: Viajero, dependiente del Ministerio del Transporte, es la que determina “casos de mucha urgencia o necesidad”.

En la terminal de ómnibus de Rancho Boyeros y 1 de mayo, en el municipio de Plaza de la Revolución, decenas de personas aguardaban a una guagua con salida inminente para Camagüey. Preguntado al respecto, un empleado insistía a este diario que era en Infanta y Benjumea, Centro Habana, donde “ellos determinan que el caso lo amerita y si hay carro le dan la capacidad al necesitado”.

Viajero, dependiente del Ministerio del Transporte, es la que determina “casos de mucha urgencia o necesidad”

De manera pública, en la prensa estatal, solamente Villa Clara y Ciego de Ávila han informado de la manera en que se otorgarán los pocos billetes disponibles para viajar en ómnibus y trenes nacionales de la provincia, algo anunciado el pasado mayo por el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila.

El funcionario contó entonces en televisión que, ante la crisis de combustible, la venta de pasajes se suspendía el 17 de junio, ya que la oferta es tan reducida que existe “el riesgo de que las personas con necesidades impostergables de viajar” se queden sin hacerlo “porque los pocos pasajes disponibles serían acaparados en largas colas sin oferta suficiente”.

En ese contexto, el ministro adelantó que cada provincia establecería una fórmula para organizar las prioridades, y puso como ejemplo la de quienes tienen que asistir a un turno médico o atender una urgencia familiar. El funcionario reconoció los riesgos de corrupción y discrecionalidad que podía acarrear esta decisión, pero concluyó que no había otra opción en este momento.

En Villa Clara, informa en un post la cadena CMHW, la comisión que tomará la decisión de quién tiene preferencia para viajar comienza a hacerlo este 18 de junio y se reunirá en la Terminal de Ómnibus Interprovincial de Santa Clara para decidir caso a caso, una semana antes de cada viaje, la asignación de las plazas. Juan Carlos Ferriol, representante del Ministerio del Transporte en la provincia, lo describió como “un procedimiento muy parecido a los establecidos durante los tiempos del covid-19”.

Terminal de Ómnibus Nacionales en Rancho Boyeros y 1 de mayo, este miércoles. / 14ymedio

Como ya se sabía, los recorridos de ómnibus serán tres veces a la semana, ida y vuelta, de Santa Clara a La Habana. Estos vehículos saldrán hacia la capital los martes, los jueves y los sábados, a la 1 de la madrugada, y regresan el mismo día a las 9:30 a.m. hacia Santa Clara. Mientras, los trenes van de occidente a oriente y viceversa cada 16 días, sin más especificaciones.

Las prioridades listadas en Villa Clara son fallecimientos de familiares cercano, villaclareños con vuelos programados al exterior y con citas en embajadas y consulados, reclusos con pases o que terminan su condena, pacientes que reciben el alta médica en hospitales, ciudadanos que deben retornar a su provincia de origen, y otros que precisan trasladarse, por cuestiones excepcionales, a la Isla de la Juventud.

Ferriol ha avisado de que quienes no puedan acudir a la Terminal a documentar sus necesidades –el horario establecido es de lunes a jueves, de 8:00 a 12:00–, pueden tramitar la solicitud en las delegaciones municipales, que deben remitir su caso a la comisión. El fallo se hace público los viernes “en la propia Terminal Interprovincial, la estación del Ferrocarril de Santa Clara y en redes sociales y páginas oficiales del Ministerio de Transporte”, destacó Ferriol.

En la misma línea actuarán en Ciego de Ávila, donde, según el propio viceministro del Transporte, Luis Ladrón de Guevara, se creará “un grupo de trabajo provincial”, encargado de “ajustar las medidas a las características específicas del territorio, tomando como base las capacidades asignadas y la cantidad de viajes semanales”.

El fallo se hace público los viernes “en la propia Terminal Interprovincial, la estación del Ferrocarril de Santa Clara y en redes sociales

Las plazas, indica el diario Invasor, “no se comercializarán de forma abierta ni mediante la APK Viajando”, sino que serán “controladas” por el grupo de trabajo. La venta, sin embargo, “se concretará posteriormente a través de la Empresa Viajero, en sus agencias y oficinas, manteniendo el canal de comercialización tradicional”.

En cuanto al ferrocarril, circulará en la provincia “un tren nacional cada dos días en ambos sentidos, con una cuota de capacidades definida para los avileños”.

Ladrón de Guevara se jactó de que como novedad, “el territorio contará con disponibilidad para viajar directamente hacia la Isla de la Juventud, una opción que hasta ahora no existía de manera directa”.

Sin embargo, casi suponen una burla las palabras del viceministro, al decir que “no existe limitación de movimiento para la población”, a la vez que reconocía que “la oferta de transportación interprovincial será menor”.

La reacción de los usuarios ha sido la esperada ya desde que Rodríguez Dávila advirtió de que podría haber corrupción. “Las prioridades van a ser las que existen en todos lados, la ley del más fuerte (DON DINERO). Negocio y llenarse los bolsillos los que tienen el sartén por el mango”, ha escrito una mujer en Facebook. Los comentarios en esa misma línea se cuentan por docenas en la publicación de CMHW.