El oficialismo califica de "demoledor" el impacto de las sanciones de EE UU y pone sus esperanzas en China

En las grandes ciudades, cualquier salida de un impulsor o sistema de rebombeo por falta de electricidad repercute de inmediato en miles de personas.

El sistema de agua potable y el transporte no están totalmente paralizados gracias a la probable entrega de combustible importado de Texas y Florida por mipymes privadas

Madrid/Por si la falta de luz no fuera suficiente, la escasez de agua corriente emerge como problema más grave para la población cubana, con unas consecuencias impredecibles para la salubridad. “Es uno de los sectores más impactados por el bloqueo, por ser de los mayores consumidores de energía del país”, dijo el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Inrh), Antonio Rodríguez Rodríguez este miércoles en la Mesa Redonda de Televisión Cubana. Uno de los inconvenientes más recientes que enfrenta la institución es la falta de financiación y el temor de los proveedores a verse afectados por las nuevas sanciones, reveló el funcionario.

Hasta hace poco, la empresa estatal realizaba importaciones anuales cercanas a los 100 millones de dólares, pero en el último año solo logró importar la décima parte. “Hoy no tenemos ningún crédito operativo”, afirmó, un asunto derivado de las sanciones impuestas por EE UU el 1 de mayo al que se une la retirada de proveedores habituales. “Otros que mantienen contratos están en un compás de espera, mientras evalúan las consecuencias jurídicas de operar con Cuba, así como las trabas bancarias para procesar pagos y la interrupción del transporte marítimo de recursos por parte de navieras internacionales”, añadió.

Rodríguez dijo que se intenta destinar todo lo posible a recuperar capacidades, pero aún así hay “alrededor de 2,7 millones de personas afectadas como promedio por las dificultades en el abasto de agua”, no siempre los mismos territorios o personas. “Ellos dicen que bloquean al país porque supuestamente violamos los derechos humanos. ¿Y el agua no es un derecho humano? Porque diariamente sus medidas genocidas impiden que el líquido vital llegue a los hogares cubanos”, reclamó el directivo.

Entre los mayores inconvenientes técnicos derivados de la falta de combustible están la desobstrucción de redes y limpieza de fosas, el servicio de pipas, la reparación de salideros

Entre los mayores inconvenientes técnicos derivados de la falta de combustible, dijo, están la desobstrucción de redes y limpieza de fosas, el servicio de pipas, la reparación de salideros y la logística de los químicos para potabilizar el agua. La empresa recibe poco más de un tercio del combustible que necesita. “Con ese 37% es que se viene guapeando, buscando alternativas para minimizar los impactos”, admitió, sin explicar de dónde salen esas reservas que, en este momento solo pueden estarse detrayendo de las importaciones de privados, que el propio Gobierno calificó hace días de escasas para un nivel industrial.

Además, prosiguió, la falta de luz es letal para el bombeo. Cuba cuenta con 3.331 estaciones que necesitan operar entre 18 y 24 horas diarias, pero algunas solo lo hacen durante dos, “casi el agua solo se consume al llenar la tubería”.

En las grandes ciudades, cualquier salida de un impulsor o sistema de rebombeo por falta de electricidad repercute de inmediato en miles de personas. “Si usted no tiene agua en el impulsor de Marianao, no le da agua a una parte importante; si no tiene el de El Gato o el de Palatino ocurre lo mismo”, mencionó sobre La Habana.

De las 480 estaciones de bombeo más importantes del país, que abastecen a entre el 70% y el 80% de la población, solo 145 están en circuitos protegidos de los apagones y 73 tienen grupos electrógenos que, hoy en día, sufren la falta de combustible. Para más inri, las oscilaciones de frecuencia y voltaje aumentan las roturas en todo el sistema de conductoras y equipos.

De las 480 estaciones de bombeo más importantes del país solo 145 están en circuitos protegidos de los apagones

En estas circunstancias, se ha trabajado en reparar los equipos nacionales –se importaron 17 bombas, pero se recuperaron 245 en la Isla– y cambiar la red actual para pasar a la solar. Hay hasta ahora 841 estaciones de este tipo con servicio para unas 500.000 personas y se negocia para incorporar 446, que supondrían el 37%. Además, añadió, se pretende añadir 520 más, para un 52% en total. Rodríguez no mencionó nada sobre estos acuerdos, aunque es previsible que China –país líder en el sector y con el que Cuba ha avanzado pactos energéticos más allá de los actuales parques solares– sea el suministrador.

En su intervención, el presidente del Inrh estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, que volvió a recordar los drásticos recortes anunciados hace poco más de una semana. La oferta es tan escasa que, advirtió, se suspende la venta de billetes, tanto en agencias como en la aplicación APK Viajando hasta que las autoridades estudien cómo gestionar de forma prioritaria los viajes por urgencias médicas o familiares. El funcionario reconoció los riesgos de corrupción y discrecionalidad que puede acarrear esta decisión, pero concluyó que no hay otra opción en este momento.

En cuanto al transporte aéreo –que es solo nacional desde febrero–, Rodríguez Dávila aludió a la cancelación del contrato de Cubana de Aviación con la española Plus Ultra, cuya aeronave cubría el tramo entre La Habana y Santiago de Cuba. El resto se mantienen “con mucho esfuerzo”, dijo, así como la operación de todos los aeropuertos y puertos. Con el mínimo combustible disponible –que, una vez más, cabe suponer que procede del importado por los privados– la prioridad absoluta será, dijo, la transportación de alimentos desde los puertos principales para evitar el desabastecimiento, seguida de los servicios de salud, hemodiálisis y educación especial.

Rodríguez Dávila aludió a la cancelación del contrato de Cubana de Aviación con la española Plus Ultra, que cubría el tramo entre La Habana y Santiago de Cuba

Además, catalogó el transporte local como "muy deficitario" y dijo que no hay otra opción que potenciar el uso de triciclos y comenzar un censo para legalizar y homologar vehículos armados por piezas, en una oficinas que operarán con paneles solares para evitar las interrupciones por los apagones. También anunció una estrategia a largo plazo que implica aprovechar el fondo de divisas creado hace dos años con el dinero obtenido de la venta de gasolina en dólares y que hasta ahora ha servido para poner estaciones solares y vehículos eléctricos, como los 200 que deben entrar en funcionamiento para pacientes de hemodiálisis.

La Mesa Redonda había comenzado con cuestiones más conocidas: un repaso de la situación actual con Rubén Campos Olmo, director general de la Unión Eléctrica (Une) a la situación actual y calificó de "demoledor" el impacto de las sanciones decretadas por EE UU el 29 de enero que prohíben la entrega de combustible a Cuba. Pocas novedades hubo con respecto a lo que ya conocen y viven los cubanos a diario. La generación distribuida que no está disponible ya es mayor al 50% de la total, con unos 1.400 megavatios de promedio. “Cuando se acaba el sol, el sistema se queda solo con la generación de las plantas térmicas y el gas: un poco más de 1.100, a veces 1.200 MW, depende también de las unidades térmicas que tengamos fuera de servicio en cada momento”, dijo.

Campos reivindicó que las 100.000 toneladas de crudo donadas por Rusia demostraron que si se cuenta con la materia prima la situación mejora y lamentó que el acceso a componentes de las termoeléctricas sea cada vez más complicado. “Mientras no se reviertan estas medidas coercitivas, la generación eléctrica en el país se mantendrá en un delicado equilibrio, dependiente del crudo nacional, el gas y la energía renovable, muy por debajo de la demanda de la población y la economía”, denunció.

Como único salvavidas citó a China –eludiendo, también, el combustible que llega a los privados–, que el pasado año concedió un crédito para metales y piezas con los que se pretenden mejorar las unidades 5 y 6 de Renté, en Santiago de Cuba, y 5 de Mariel, además de Nuevitas en julio. Para ese momento aspiran a haber incorporado 1.000 MW más. Insuficientes aunque no desdeñables. Si hubiera la certeza de que a la vez no habrá otra nueva rotura.