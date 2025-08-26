Las heridas sufridas por un tripulante de World2Fly en un bar de La Habana obligaron a anular un vuelo

Madrid/La agresión al copiloto y a un auxiliar de vuelo en un local de La Habana Vieja fue la razón por la que el viaje de World2Fly de la capital cubana a Madrid el pasado viernes por la noche fuera pospuesto al día siguiente. Según un directivo de la compañía que pide anonimato, ambos empleados, españoles, fueron “atacados con porras” por dos ciudadanos mexicanos, sin que se sepan los motivos.

“La agresión fue primero contra el copiloto y el auxiliar de vuelo fue a ayudarle y recibió los golpes”, relata la misma fuente. Como consecuencia, el auxiliar sufrió una fractura de cráneo y este martes se encuentra aún hospitalizado. Su colega, que no fue herido, también sigue en La Habana.

Sabina Fluxá, consejera delegada (CEO) del Grupo Iberostar, dueño de World2Fly, “está muy implicada para pedir responsabilidades”, asegura a este diario el directivo. Por el momento, las autoridades cubanas no han proporcionado información del suceso, ni si los agresores se encuentran detenidos.

El auxiliar de vuelo sufrió una fractura de cráneo y se encuentra hospitalizado

En una llamada a la agencia Online Tours, que trabaja con la aerolínea de Iberostar, 14ymedio confirmó que el vuelo de World2Fly que tenía que salir de La Habana a las 20:50 del viernes 22 fue pospuesto a las 11:20 del día siguiente, y que sus pasajeros pernoctaron en distintos hoteles de la capital cubana a cuenta de la compañía.

Ante la noticia aparecida en redes sociales, con los detalles tergiversados, como que “piloto y copiloto” del avión fueron asaltados en el centro histórico de La Habana, varios afectados aclararon que lo sucedido tuvo que ver con que “los tripulantes sostuvieron una riña con otros dos mexicanos por problemas personales”, lo cual es congruente con la información proporcionada por la aerolínea.

World2Fly, que abrió su ruta Madrid-La Habana en septiembre de 2021, luego del parón turístico por la pandemia de covid-19, y, apenas meses después, aumentó la frecuencia de sus vuelos, es una de las compañías que sostienen su presencia en Cuba a pesar de la debacle del turismo. Sus dueños, la mallorquina Iberostar, conforman, junto a Meliá, una de las firmas españolas con amplia cobertura en la Isla. Entre los 18 hoteles que gestiona se encuentra el lujoso Iberostar Selection La Habana, que ocupa el polémico rascacielos situado en la céntrica avenida 23 conocido como Torre K.