Los hermanos Castro y 'Che' Guevara vigilan al vicecanciller cubano en su entrevista con AP

Fotografía de archivo del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, durante una entrevista con EFE, en La Habana.

Fernández de Cossío: La Habana está dispuesta al diálogo con EE UU, pero "están fuera de la mesa la Constitución, la economía y el sistema de Gobierno del país, que es socialista”

Madrid/El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío se situó estratégicamente delante de las fotografías de Raúl Castro, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara para lanzar un mensaje a EE UU durante una entrevista concedida este lunes a la agencia Associated Press (AP). La idea era sencilla: convencer de que es posible el diálogo, si no supone renunciar a lo básico.

“Si me preguntan si hoy tenemos una mesa de diálogo, no la tenemos”, señaló el diplomático a AP. Sin embargo, aseguró que hay disposición “a mantener ese diálogo informal con Estados Unidos” para discutir “las diferencias”. No obstante, puntualizó, “ciertas cosas están fuera de la mesa para Cuba, incluida la Constitución, la economía y el sistema de Gobierno del país, que es socialista”

El vicecanciller subrayó –una vez más– que los contactos se han mantenido a lo largo de los años para abordar asuntos fronterizos, tanto en lo que respecta a la emigración como al narcotráfico. Sin embargo, contradijo al presidente estadounidense, que en los dos últimos días ha insistido en que ya hay conversaciones en marcha con miembros del Gobierno cubano.

“Cuba es un país pacífico”, dijo Fernández de Cossío. “Solo deseamos relacionarnos con Estados Unidos como nos relacionamos con el resto del mundo. Estados Unidos es la excepción hoy”, reprochó.

La agencia preguntó específicamente al diplomático cuánto tiempo estiman las autoridades que podría Cuba “soportar las condiciones actuales”, pero Fernández de Cossío eludió responder y abrió la puerta a las especulaciones al decir que no podía revelar “ninguna vía” para garantizar el suministro de petróleo.

“Cuba, por supuesto, se está preparando con creatividad, con estoicismo y con austeridad”, señaló. A continuación, dejó una enigmática frase que también se puede interpretar como un farol: “¿Qué puede hacer Cuba? Obsérvennos”.

Las declaraciones de Fernández de Cossío se produjeron este lunes, justo un día después de que Trump dijera que su presión obligará a Cuba a negociar. “Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre”, dijo el mandatario, que rechaza la idea de que llegue una crisis humanitaria y se muestra convencido de que habrá un acuerdo.

El pasado enero, Trump ya había afirmado en dos ocasiones que estaba en conversaciones con el régimen cubano, algo que fue desmentido por las autoridades de la Isla. Fuera o no cierto, el pasado jueves el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que impone aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.

Entre ellos está México, cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que la entrega de crudo a Cuba es un asunto que nunca ha abordado con EE UU. “No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, dijo, aunque sí admitió que su canciller, Juan Ramón de la Fuente, lo trató con el secretario de Estado, Marco Rubio.

La mandataria anunció este domingo el envío inminente de ayuda humanitaria –compuesta por alimentos y otros productos básicos– hacia Cuba, mientras evalúa cómo retomar la entrega de combustible. “Es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, reveló.

Sheinbaum agregó este lunes que se está coordinando con la Embajada de Cuba para definir qué es lo que más se necesita. “Ya en su momento informaremos con todo detalle”, agregó.

Trump cerró esa puerta, al menos de momento, este lunes. Aunque no hizo referencia a las declaraciones de Fernández de Cossío a AP, ni tampoco al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que Cuba dijo reafirmar “su compromiso de cooperar con Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional”, insistió este lunes en que ya hay conversaciones en marcha.

"Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento", dijo a los medios en el Despacho Oval.

El mandatario remarcó que Cuba es "es una nación fallida, no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación en bancarrota" y añadió que "México dejará de enviarles petróleo".

Además, hizo unas declaraciones que han puesto en vilo a algunos migrantes pendientes de su regularización y que temen a que un posible diálogo con La Habana implique su expulsión. "Me gustaría ayudar a los cubanos que están aquí. Como saben, tenemos muchas personas que vinieron de Cuba, que fueron expulsadas de Cuba, que huyeron de Cuba. Llegaron en balsas. Cruzaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo lograron. Y eso fue hace muchos años. Muchos quisieran regresar", dijo.