La hija del ex vicepresidente Carlos Lage y su esposo, sancionados por Estados Unidos

Barcelona/Estados Unidos revocó el visado de entradas múltiples a la hija menor del ex vicepresidente cubano Carlos Lage, Cristina Lage Codorniú, y a su esposo, Orlando Alain Rodríguez Leyva. El pasado 12 de junio la pareja recibió una notificación de la Embajada de EE UU en La Habana, comunicando la cancelación de sus visados, según confirmaron fuentes conocedoras a Martí Noticias.

Cristina Lage Codorniú es propietaria junto a su marido del conglomerado gastronómico Group Tentacioones SRL, una sociedad radicada en Cuba que opera varios restaurantes de alto nivel en La Habana, entre ellos Sensacioones, Woow y Nao Habana, además del servicio de entrega de alimentos IFood, según reveló Cubanet en julio de 2025.

Hasta la revocación de su visado, la pareja viajaba con frecuencia a Estados Unidos y Europa.

El ex vicepresidente, Carlos Lage Dávila, fue destituido por Raúl Castro en 2009, tras ser acusado de haberse “dejado seducir por las mieles del poder”, en una purga que afectó también a otros altos cargos del Gobierno cubano, como Felipe Pérez Roque. Fidel Castro apoyó la destitución con una carta acusándolo de haber protagonizado “un papel indigno”.

Hasta la revocación de su visado, la pareja viajaba con frecuencia a Estados Unidos y Europa

La revocación de los visados forma parte de las presiones de Washington contra miembros de la élite política y económica cubana y sus familiares, aunque el Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre el asunto a Martí Noticias, amparándose en su política de no pronunciarse sobre decisiones individuales de visado. Tampoco la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha ofrecido detalles sobre el hecho.

Esta misma política llevó a la detención, el 27 de mayo en Florida, de Alina Rosales Aguirreurreta –hija del general cubano Ulises Rosales del Toro– por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Días antes, el ICE detuvo también a Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta del conglomerado militar Gaesa Ania Guillermina Lastres Morera, sancionada por EE UU el pasado 1 de mayo, el mismo día en que se dio a conocer la extensión de las medidas contra sujetos o empresas que se asocien con el Gobierno de Cuba y fueran “responsables de la represión y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.