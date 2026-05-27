El ICE detiene en Florida a la hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

Madrid/Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, ha sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según adelantó este martes la prensa de Miami y como se puede comprobar en los registros del organismo, que sin embargo no indican el centro en el que está recluida.

Hasta el momento, no han trascendido más detalles sobre el arresto. Se sabe que Rosales, de 51 años y médico de profesión, con especialidad en cirugía plástica y caumatología (reconstrucción de tejidos quemados), llegó a EE UU en 2023 con una visa de turismo y decidió quedarse en el país. Según el periodista Mario Pentón, la doctora intentó solicitar la residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano, pero “no tuvo la oportunidad”, dijo sin aclarar los motivos.

Ulises Rosales del Toro, de 84 años, es un histórico de la Revolución, en la que participó junto a Fidel Castro. A partir de 1959, ocupó altos cargos en las Fuerzas Armadas y en la dirección del Partido Comunista, además de poseer el título honorífico de Héroe de la República de Cuba.

Desde entonces vive apartado del foco público, aunque la prensa de Florida no ha dejado de escrutar la vida de sus hijos, algunos de los cuales viven fuera de la Isla o tienen negocios en ella

Entre los años 1997 y 2009 fue ministro del Azúcar y de 2008 a 2010, asumió el de Agricultura. En 2009, además, fue designado vicepresidente del Consejo de Ministros, cargo del que fue liberado en septiembre de 2019. Desde entonces vive apartado del foco público, aunque la prensa de Florida no ha dejado de escrutar la vida de sus hijos, algunos de los cuales viven fuera de la Isla o tienen negocios en ella.

El caso de Rosales llega días después de que ICE detuviera también a Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta del conglomerado militar Gaesa Ania Guillermina Lastres Morera, sancionada por EE UU el pasado 1 de mayo, el mismo día en que se dio a conocer la extensión de las medidas contra sujetos o empresas que se asocien con Cuba y “responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

En esa ocasión, Marco Rubio dijo que "Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana”, dijo sin más explicaciones. El secretario de Estado de EE UU se atribuyó personalmente la cancelación de “su estatus de residente permanente" desde su cuenta oficial de X.

Rubio añadió que Lastres Morera había sido arrestada el 20 de mayo y quedó bajo custodia de ICE. “No habrá ningún lugar en esta Tierra –y mucho menos en nuestro país– donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente”, espetó.