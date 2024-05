Holguín aumenta la presión fiscal sobre las 'mipymes' y amenaza con otras medidas

Holguín/Desangrar a las mipymes, las únicas entidades de la Isla que salen a flote en la inestable economía cubana, parece ser el nuevo plan de la ciudad de Holguín para recaudar dinero. Subir los impuestos a las empresas y obligarlas a vender los “productos de primera necesidad” al cambio oficial de un dólar por 120 pesos están entre las medidas que amenazaron con implementar las autoridades la semana pasada durante una reunión de la Asamblea municipal con un grupo de empresarios, según confirmaron fuentes locales a 14ymedio.

La posible subida de los impuestos, apenas unos meses después de que se anunciara el fin de la exención del 10% en los tributos durante un año a las empresas privadas recién creadas y de seis meses a las reconvertidas, coincide con la desesperación del Estado de recaudar todo lo posible en la Isla para oxigenar su presupuesto. La medida pone la soga al cuello de los dueños privados, pero otra amenaza, aún peor, sugiere la obligación de aplicar el cambio oficial de un dólar por 120 pesos para la venta de productos que han adquirido a la tasa muy superior practicada en el mercado informal (entre 350 y 400 por 1), el único donde pueden conseguir divisas para importar bienes.

En entrevista con este diario, uno de los mipymeros que asistió a la reunión con las autoridades, y quien prefiere no revelar su nombre, asegura que los empresarios no se quedaron de brazos cruzados ante la propuesta de la Asamblea. “El hecho de que quieran subir los impuestos ya nos obligaría a aumentar el precio de los productos, porque es algo que funciona como una cadena: mientras más caras las gestiones, más alto debemos cobrar. Pero ahora nos dicen que abramos nuestras puertas para que nos fiscalicen los precios y que debemos bajarlos”, explica.

Las posibles medidas fueron planteadas por las autoridades de Holguín que, como cada gobierno local, tienen jurisdicción sobre estos temas en su territorio

Las posibles medidas fueron planteadas por las autoridades de Holguín que, como cada gobierno local, tienen jurisdicción sobre estos temas en su territorio. Por el momento, no se conoce que en otras provincias se hayan propuesto acciones similares. En este sentido, el empresario lamenta que las políticas estatales hacia los negocios privados sean, en su opinión, desacertadas. “Cada vez nos aprietan más y lo que vendemos nos tiene que dar para pagar tributos, importaciones, salarios de empleados y además generar ganancias. Si no, la empresa se va a pique porque no tiene presupuesto estatal que la mantenga”, reclama.

Osmany, el dueño de otra mipyme holguinera de venta de alimentos, que también asistió al encuentro, contó a 14ymedio que, en espera de “la dichosa auditoría”, ha debido parar todas las entregas de sus proveedores. “No sé cuándo va a empezar ese proceso, pero nos van a revisar todas las fichas de costo y decirnos los precios a los que tendremos que vender nuestros productos”, lamenta.

“Ya tengo algunas deudas con mis proveedores y si para colmo me obligan a vender a la tasa oficial, me quedaré en bancarrota. No tiene sentido que compremos el dólar a casi 400 pesos en el mercado informal porque el propio Estado no tiene liquidez suficiente para venderlo y que luego debamos comerciar con el cambio oficial”, explica.

Según Osmany, no fue el único que se incomodó con el anuncio de las autoridades. “Otros empresarios también dijeron que no estaban de acuerdo. Uno incluso aclaró que podían fiscalizar lo que quisieran en su negocio, pero que en cuanto terminaran lo iba a cerrar, porque la cuenta no da”, asegura.

Como explica el holguinero, las autoridades o la prensa no han ofrecido una versión oficial de estas medidas, pero los rumores del cierre de mipymes ya se escuchan en las calles de Holguín. Para Jesús, un conductor de triciclo de la ciudad cabecera, “eso es lo peor que podría suceder en esta situación de crisis”. “Es verdad que las mipymes son caras, pero es donde único se consigue comida. Son necesarias”, refiere.

“Los locales privados son donde único se puede comprar un pomo de aceite, harina o azúcar. Con los apagones, que están en toda su gloria, si además nos quitan la comida, no dudo que la gente se tire a la calle a protestar”, señala.

Los dueños de mipymes privadas en Holguín llevan semanas siendo el foco de atención. El pasado 10 de mayo este diario publicó un artículo sobre el acuerdo de al menos 14 empresarios para intentar bajar el precio del dólar.

"En el Foremp (Foro de Empresarios) el tema del que más se habló fue justamente del precio del dólar que prácticamente se nos está volviendo impagable", contó entonces a 14ymedio el dueño de un negocio particular que participó entre el pasado 30 de abril y el 2 de mayo en la segunda edición de este evento, que tuvo lugar en el hotel Brisas Guardalavaca de Holguín. Entre los más de 180 participantes, la mayor preocupación fue la depreciación del peso cubano, que, se quejan, los obliga a tener cada vez más moneda nacional para adquirir dólares, indispensables para la importación de productos y materias primas.

Durante el encuentro los 14 emprendedores holguineros acordaron publicar en sus cuentas en redes sociales y en otros perfiles anónimos supuestas ventas o compras de divisas a un precio inferior a la tasa de El Toque y no pagarlo a más de 350 pesos, convencidos de lograr una caída, aunque fuera mínima, de la moneda.

El dólar sí sufrió una bajada “coyuntural”, esta semana, aunque la causa, según El Toque, está muy lejos de tener relación con los empresarios holguineros. De hecho, el medio espera que, como no desaparecen las causas de la depreciación del peso –déficit fiscal, inflación, la emisión de moneda sin respaldo, entre otras–, la tendencia siga siendo la misma.