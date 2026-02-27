Holguín emite permisos para que los triciclos de carga puedan llevar también pasajeros

Los dueños de triciclos o motorinas eléctricas en Holguín ya están recibiendo los primeros permisos.

La práctica, que anuncian temporal por la falta de combustible, estaba penada hasta ahora con multas de hasta 16.000 pesos

La Habana/Los dueños de triciclos o motorinas eléctricas en Holguín ya están recibiendo los primeros permisos para poder transportar pasajeros además de carga. La medida, anunciada hace nueve días, prevé este tipo de licencias por un período de tres meses. De la noche a la mañana, estas iniciativas de transporte improvisado, han pasado a ser legales debido a la crisis energética sin precedentes. Hasta hace pocos días, este tipo de actividad era perseguida y sancionada con severidad.

“Antes de ese experimento, si nos cogían tirando pasajes, las multas eran de 5.000 a 16.000 pesos y puntos para la licencia”, comenta indignado a 14ymedio Yasmany Legón. “Asere, con carga, aunque tuvieras licencia de conducir, te ponían una multa y la policía te trancaba el triciclo en un depósito”, agrega otro de los choferes que escuchaba la conversación montado sobre su motorina de marca Murasaki.

La inminente emisión de estos permisos temporales fue anunciada en redes por el director provincial de Transporte de Holguín, René Rodríguez Morales, el pasado 18 de febrero.

El procedimiento incluye un censo de todos los vehículos eléctricos dispuestos a transportar carga, pasajeros o ambos

El procedimiento incluye un censo de todos los vehículos eléctricos dispuestos a transportar carga, pasajeros o ambos. Además, los medios transporte deberán contar con revisión técnica vigente de la Empresa de Revisión Técnica Automotor (Erta) y los choferes acreditar una licencia de conducción en las categorías A para el caso de las motos eléctricas, A-1 en el caso de ciclomotores o motorinas, o B para los triciclos dedicados al transporte de pasajeros.

En el caso de los conductores de triciclos que sean propietarios del vehículo y aún no cuenten con matrícula, podrán tramitar su licencia operativa del Transporte sin limitación alguna, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Según la publicación de Rodríguez, los triciclos y motorinas autorizados se organizarán en las piqueras de cada municipio, bajo el control de la Empresa Provincial de Transporte, y la autorización será emitida y firmada por el director o jefe del Departamento de Transporte Municipal.

Según explicaron a este diario un grupo de choferes que ya han realizado el trámite, el costo total del proceso ronda los 2.500 pesos y no es necesario sacar una “patente”. En el caso de la piquera el precio mensual ronda los 300 pesos.