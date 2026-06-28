Los holguineros se preguntan dónde están los vendedores informales desalojados del mercado de Los Chinos

El Gran Panel no se parece todavía a un mercado renovado, conserva más bien la apariencia provisional de una solución organizada con rapidez.

Los comerciantes con autorización están ahora en la Feria Gran Panel, donde la oferta y los precios han bajado por el momento

Holguín/El mercado conocido como Los Chinos ya no está donde solía. Tampoco conserva la misma multitud, el desorden ni la abundancia de pequeños puestos que durante años ocuparon los alrededores de la plaza Lenin, en Holguín. Parte de aquella actividad ha sido trasladada a la Feria Gran Panel, un recinto estatal donde los vendedores autorizados intentan reconstruir, entre mesas de madera, lonas improvisadas y vehículos de carga, uno de los principales puntos de abastecimiento de la ciudad.

Las imágenes tomadas este fin de semana muestran un mercado concurrido, pero lejos de la masividad que distinguía a Los Chinos. Los clientes recorren un amplio espacio rodeado de almacenes que antaño estaban dedicados al sector de la construcción. Algunos comerciantes protegen sus puestos con sombrillas; otros han extendido telas sobre estructuras metálicas para escapar del sol. Viandas, frutas y granos se exhiben en mesas rudimentarias, mientras motocicletas, triciclos y camiones comparten el espacio con compradores y vendedores.

“Los poquitos que tú ves son los que tienen papeles”, cuenta un vendedor. / 14ymedio

“Hasta el momento no se ve aquella masividad que había en Los Chinos”, explica a 14ymedio un comprador. A su juicio, una parte considerable de quienes trabajaban en el antiguo mercado se ha dispersado después del desalojo. Muchos no tenían licencia o carecían de la autorización exigida para instalarse en el nuevo emplazamiento.

“Los poquitos que tú ves son los que tienen papeles”, cuenta un vendedor. Según su versión, los comerciantes autorizados deben presentar un documento y pagar periódicamente algún tipo de permiso, aunque no precisó el importe exacto ni la frecuencia del cobro.

El traslado forma parte del llamado reordenamiento de la zona de Los Chinos, presentado por las autoridades como una operación para recuperar los espacios públicos, eliminar los puestos improvisados y mejorar las condiciones sanitarias. Sin embargo, el Gran Panel no se parece todavía a un mercado renovado. Conserva más bien la apariencia provisional de una solución organizada con rapidez para concentrar a quienes lograron acreditar que podían vender legalmente.

En Gran Panel, la oferta parece menor, pero algunos precios han descendido. / 14ymedio

La diferencia con el antiguo emplazamiento es visible. En Los Chinos, la cantidad de carretilleros, pequeños comerciantes, revendedores y productores generaba una competencia intensa y, en ocasiones, caótica. La concentración permitía encontrar una oferta variada y comparar los precios entre numerosos puestos, aunque también provocaba acumulaciones de basura, obstrucciones en las aceras y quejas de los vecinos.

En Gran Panel, la oferta parece menor, pero algunos precios han descendido. Una mano de plátano burro que en Los Chinos costaba entre 250 y 300 pesos se vendía este fin de semana a 180. La libra de frijol colorado estaba en 350 pesos y la de frijol negro, la variedad de mayor consumo, en 400. El mango se ofrecía a 80 pesos la libra este domingo. Otros productos continúan fuera del alcance de numerosos salarios y pensiones. La libra de arroz cuesta 280 pesos, la de boniato 70 y la carne de cerdo con hueso alcanza los 1.000. El litro de aceite se vende a 1.900 pesos.

“Los precios no son tan malos. Están relativamente por debajo de como estaban allá”, valora un cliente, aunque admite que la mejoría es pequeña. “Varía un poquito para bien”.

“Los precios no son tan malos. Están relativamente por debajo de como estaban allá”. / 14ymedio

La prensa oficial presenta un balance mucho más optimista. El periódico provincial ¡Ahora! aseguró que los carretilleros y vendedores informales que ocupaban de manera “ilegal” el reparto Lenin y hacían la zona “intransitable” fueron reubicados en “zonas legales”. Según el medio, el reordenamiento devolvió al barrio “la limpieza, el orden y la vitalidad”.

La plaza Lenin, liberada de vendedores, fue utilizada este sábado por la Unión de Jóvenes Comunistas para una jornada cultural y deportiva del proyecto Cuba Viva. Hubo juegos infantiles, presentaciones artísticas y actividades coordinadas con la Brigada José Martí y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder). La publicación oficial celebró la transformación del antiguo hervidero comercial en un espacio para “la integración y el sano esparcimiento”, aunque no garantizan un programa sostenible de actividades culturales.

El recorrido por Gran Panel, sin embargo, matiza el relato de una reubicación completa y exitosa. Los holguineros se preguntaban este domingo qué ha ocurrido con los comerciantes sin autorización que estaban en Los Chinos.