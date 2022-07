El homenaje de los militares cubanos a López-Calleja suena a advertencia ante otro 11J

Un homenaje al general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, fallecido el 1 de julio, fue celebrado este sábado en la sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas (FAR). La ceremonia militar se llevó a cabo "sin pronunciar palabras" y despojada de "protocolos innecesarios, tal cual fue en vida Luis Alberto", afirma una nota del periódico Granma.

En el homenaje participaron los miembros del Buró Político del Partido y del Gobierno, "compañeros" de Rodríguez López-Calleja en el Grupo de Administración Empresarial de las FAR (conocido por sus siglas, Gaesa, pero al cual los medios gubernamentales han comenzado a designar sencillamente GAE) y "dirigentes históricos" que no frecuentan ya el panorama público, como José Ramón Machado Ventura o el propio ex suegro del fallecido, Raúl Castro.

También formaron parte de la ceremonia Miguel Díaz-Canel; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz y la hasta ahora vicepresidenta primera de Gaesa, Ania Guillermina Lastres Morera.

Ocultos tras la primera línea de participantes estuvieron Déborah Castro Espín, hija de Raúl Castro, y designada por la nota oficial de Granma como "viuda" de Rodríguez López-Calleja, aunque estaban divorciados desde hacía mucho tiempo; Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, y Vilma Rodríguez Castro, calificados extrañamente como "hijos mayores" del fallecido, aunque no consta que Rodríguez López-Calleja haya tenido más hijos, al menos dentro de su matrimonio con Déborah Castro.

Todos los presentes depositaron rosas delante de la urna con los restos del difunto, "con visibles muestras de dolor". Algunos fragmentos de la ceremonia fueron transmitidos por el noticiero nacional de televisión.

Varios aspectos del homenaje póstumo resultan llamativos. En primer lugar, el carácter militar de la ceremonia, en la cual la mayoría de los participantes portan uniformes de las FAR. Entre estos últimos, el guardaespaldas y jefe de seguridad de su abuelo, Raúl Castro. El Cangrejo, como también se le conoce, lleva en el cuello de su camisa (del color verde oscuro correspondiente al Ministerio del Interior) las dos estrellas de teniente coronel, grado al que fue promovido en 2021.

El segundo asistente con uniforme que más llama la atención (ubicado en la extrema derecha de la segunda línea) es la actual vicepresidenta primera de Gaesa, Ania Guillermina Lastres Morera.

En las charreteras de Lastres Morera puede advertirse la estrella adicional a las tres que corresponden a coronel, lo cual quiere decir que ostenta la gradación de primer coronel, de reciente creación en las Fuerzas Armadas antecediendo al grado de general de brigada.

Sorprende que Lastres Morera aparezca con uniforme militar cuando su biografía pública evita toda mención a su pertenencia a las FAR. La enciclopedia oficialista Ecured describe su carrera como la de una simple economista que, en 1984, se desempeñó como especialista en la Dirección de Colaboración Económica y Fondo Material del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y luego subjefa de la Sección Especial Economía y Finanzas del mismo ministerio. En 2012 fue elegida diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular por Marianao. No figura la fecha en que entró a Gaesa, y es frecuentemente señalada como "favorita" para suceder a Rodríguez López-Calleja en el manejo del conglomerado.

La "reafirmación" militar de personajes que hasta ahora han aparecido como civiles parece sugerir que, con la muerte de López-Calleja, las Fuerzas Armadas lanzan un mensaje para revalidar su influencia política y económica. La presencia de Raúl Castro y demás generales (e incluso el retrato del difunto, trajeado como general de división de las FAR) son unos elementos más a favor de esta interpretación.

Tanto la nota oficial sobre la muerte del ex yerno como la información sobre sus funerales subrayan el carácter paterno-filial entre él y Raúl Castro. El obituario señala "su consagración, responsabilidad y probada lealtad al Partido, al Comandante en Jefe y al General de Ejército, a quien además de su jefe consideraba un padre".

Por otra parte, en el homenaje se afirma que Castro "depositó una rosa blanca ante los restos mortales del hijo, que con tanta entrega puso su vida al servicio de la Patria y la Revolución".

Ningún medio oficial ha informado aún sobre la identidad del sucesor para ocupar la presidencia de Gaesa, calificado por la prensa oficialista como "un modelo de sistema empresarial que sirve de ejemplo al país, por haber demostrado su eficiencia".

La inesperada muerte de López-Calleja surge en una coyuntura extremadamente delicada para la estructura de poder en Cuba, en vísperas del primer aniversario de las protestas masivas del 11 de julio.

