Un hospital en Banes sufre un derrumbe en medio del deterioro de la infraestructura sanitaria

El incidente no dejó víctimas, pero vuelve a poner de relieve los problemas de mantenimiento de los centros médicos

La Habana/Parte de la estructura frontal del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Carlos Enrique Font Pupo de Banes, en la provincia de Holguín, se derrumbó durante la tarde de este domingo. La denuncia del incidente no llegó por parte de la población, sino desde un periodista oficial, quien agradeció “a Dios que no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas”.

El desplome ocurrió en un área exterior en la que “esperan, casi siempre, familiares y acompañantes”, según Flabio Gutiérrez, quien colabora desde hace siete años en el diario provincial Ahora, que, hasta el momento, no ha reportado el hecho.

En su mensaje, el comunicador señaló que “este hospital está dando de qué hablar desde su fundación. No es posible que a pocos días de su inauguración (en 2001) ya tuviera filtraciones. Su confort siempre fue muy cuestionado al igual que su servicio”. En las imágenes que difundió junto a su texto se aprecia un gran fragmento de techo desplomado a pocos metros de una puerta de acceso al centro hospitalario.

“Pensé que no era cierto, pero hace unas horas pasé por allá. Increíble, un centro hospitalario relativamente nuevo, cuantiosos recursos y mucha propaganda. Ahí está el resultado y el silencio como respuesta”, respondió un usuario al reporte del comunicador.

“Increíble, un centro hospitalario relativamente nuevo, cuantiosos recursos y mucha propaganda. Ahí está el resultado y el silencio como respuesta”

Según otros testimonios publicados en redes sociales, ese acceso había sido cerrado meses atrás debido al riesgo de desplome. “Hace más o menos tres meses, esa parte se clausuró por posible derrumbe, quedando cerrada esa entrada, y se habilitó la entrada del vestíbulo del hospital por donde, desde entonces, entran pacientes y trabajadores”, indicó otra usuaria. No obstante, no hay registro sobre si durante ese período se realizaron trabajos de reparación o si existía algún proyecto para recuperar la estructura.

El desplome en Banes no es un hecho aislado y se suma a varios episodios que han evidenciado problemas de infraestructura en centros de salud del país durante los últimos años. El caso previo registrado ocurrió en mayo pasado en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana. En una publicación en Facebook, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso informó que hubo un incendio en un área sin mucha actividad de la institución. Esa condición facilitó su contención y rápida extinción. Sin embargo, tanto el personal médico como los pacientes tuvieron que ser evacuados.

Un mes antes, se registró un incendio en el Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos. El percance obligó a la evacuación de pacientes, acompañantes y personal de salud de algunas áreas relevantes del enclave médico, sin que se reportaran heridos por el incidente.

Días antes, otro incendio fue reportado en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Saturnino Lora Torres, el centro hospitalario más importante de Santiago de Cuba. Una enfermera confirmó a CiberCuba que el incidente ocurrió en la sala de terapia intermedia, donde se encontraban pacientes de esa área y también de terapia intensiva, esta última afectada por filtraciones provenientes del piso superior.

Otro incendio fue reportado en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Saturnino Lora Torres, el centro hospitalario más importante de Santiago de Cuba

Antes, en junio de 2023, se reportó el desprendimiento del techo del Hospital Calixto García de La Habana, que obligó a trasladar pacientes. “Hoy es la segunda vez que vuelven a caerse pedazos del techo en el salón de postoperatorio del Calixto García en La Habana. Cayeron lozas del falso techo. La primera vez fue hace tres semanas cuando cayeron algunos escombros encima de un médico y un paciente”, escribió en ese entonces en X un internauta identificado como Diarmuid.

Ese mismo año en Camagüey, el piso del Centro Oftalmológico del Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech se levantó de manera brusca. La institución fue la que reportó que el hecho “provocó un fuerte estruendo ocasionando temor en los pacientes que asistían a consulta externa. Hubo una lesionada a raíz del suceso ocasionado por la salida brusca de las personas".

En esa misma provincia, el policlínico José Martí, situado en el centro de la ciudad de Camagüey, cerró sus puertas meses antes ante el inminente peligro de derrumbe. Debido a ello, todos los servicios tuvieron que ser trasladados a otros centros.

Mientras los centros de salud sufren estos incidentes por falta de inversión y abandono, en la esfera política se presume que “la salud es un logro social central del país y por eso mismo no admite descuido; es el sector donde la población es más exigente y donde cualquier falla se siente de inmediato en la vida de la familia”, dijo este domingo Miguel Díaz-Canel durante un reporte sobre diversas visitas que realizaron autoridades a instituciones del sector salud.

“La salud en nuestro país es un derecho humano fundamental, un logro de la revolución y no una mercancía ni un privilegio”

El presidente subrayó que “la salud en nuestro país es un derecho humano fundamental, un logro de la revolución y no una mercancía ni un privilegio”.

No obstante, el mensaje de Díaz-Canel se da en un contexto en el que la propia Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) admitió en mayo pasado que en Cuba falta el 91,5% de los medicamentos e insumos sanitarios.

La escasez ya era evidente en fechas tan pasadas como diciembre de 2021, cuando se reportaba 50%. A partir de ahí la situación ha empeorado a pasos agigantados. En marzo de 2022, la tasa subió al 56,6%, en agosto de 2023 ya estaba en el 66% y en septiembre de 2024 alcanzó el 85%. Apenas dos meses más tarde (noviembre de 2024) se llegó a un pico inusitado, con el 90,9%, pero en 2025 se contuvo.