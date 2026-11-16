El hospital de Cienfuegos sufre su segundo incendio en siete meses

La doctora Yaquelin Franco Rodríguez del Rey, vicedirectora de la institución, aseguró que las pacientes fueron reubicadas como medida preventiva.

Las llamas dañaron el cableado y los interruptores de una sala de cuidados perinatales, donde permanecían ingresadas 29 pacientes

La Habana/Un incendio registrado este lunes en el área de Maternidad del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, obligó a trasladar a otras salas a 29 pacientes, entre ellas 26 gestantes y tres puérperas. El siniestro se produjo alrededor de las nueve de la mañana en un cuarto eléctrico de la sala 8A, destinada a cuidados especiales perinatales, y fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

Según informó el periódico 5 de Septiembre, el fuego afectó los cables eléctricos y los interruptores del local. La doctora Yaquelin Franco Rodríguez del Rey, vicedirectora de la institución, aseguró que las pacientes fueron reubicadas como medida preventiva y permanecen bajo atención médica.

Las imágenes difundidas del lugar muestran un pequeño cuarto eléctrico ennegrecido, con cables colgantes y restos de material calcinado. También se aprecian manchas de hollín en la parte superior del compartimento, señales de la acción del fuego y el humo en un espacio donde se concentra parte de la instalación eléctrica.

El servicio de mantenimiento del hospital y efectivos del Cuerpo de Bomberos trabajan en la zona afectada. De acuerdo con el parte oficial, los daños se limitan hasta ahora al cableado y no hubo pérdidas tampoco entre las pertenencias de las pacientes. Las autoridades del Partido Comunista y del Gobierno provincial acudieron al centro para evaluar la situación, según el medio oficial.

Las imágenes difundidas del lugar muestran un pequeño cuarto eléctrico ennegrecido, con cables colgantes y restos de material calcinado. / 5Septiembre

El incidente vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de las instalaciones eléctricas hospitalarias, después de varios episodios similares registrados este año en Cuba. El propio Gustavo Aldereguía Lima sufrió otro incendio el pasado 14 de abril, cuando las llamas se propagaron por áreas inferiores del edificio y obligaron a evacuar preventivamente a pacientes de otras plantas.

Aquel siniestro, ocurrido alrededor de las nueve de la noche y fue controlado por los bomberos en unos 45 minutos. Las primeras informaciones apuntaron a un posible cortocircuito, aunque las autoridades anunciaron una investigación para determinar las causas. La emergencia provocó afectaciones en varias tuberías de agua y obligó a reorganizar temporalmente algunos servicios.

Solo tres días antes, el 11 de abril, una sobrecarga de voltaje en el Hospital Provincial Saturnino Lora, de Santiago de Cuba, provocó el sobrecalentamiento de líneas eléctricas vinculadas a los equipos de climatización. El incidente obligó a evacuar a 12 pacientes de cuidados intensivos e intermedios, cuatro de los cuales fueron trasladados a otros hospitales.

En mayo, otro incendio afectó al Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Fajardo, de La Habana. En ese caso, las investigaciones preliminares señalaron el sobrecalentamiento del transformador de una lámpara como origen del fuego.

El 13 de octubre de 2026, una avería eléctrica obligó a trasladar a seis pacientes de terapia intensiva al Hospital Faustino Pérez, en Matanzas. Dos de ellos necesitaban ventilación mecánica. Unos días después, el 31 de ese mismo mes, un incendio afectó a un transformador del mismo centro hospitalario, que quedó fuera de servicio. En ese episodio, la institución continuó funcionando con un grupo electrógeno y no fue necesario trasladar pacientes.

A la lista se suma lo ocurrido el pasado 14 de octubre, cuando un cortocircuito asociado a una sobrecarga en la pizarra general de distribución eléctrica provocó un incendio en la sala de hemodiálisis del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Aunque no hubo víctimas, el servicio sufrió interrupciones parciales.

La repetición de estos incidentes evidencia los riesgos que enfrentan instalaciones sanitarias especialmente dependientes de un suministro eléctrico estable. A los apagones y las fluctuaciones de voltaje se suman las dificultades para mantener equipos, sustituir componentes deteriorados y garantizar reparaciones oportunas.