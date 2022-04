Solo en un hospital cubano se harán los chequeos médicos para las visas de inmigrante a EE UU

El chequeo médico para los solicitantes de visa de inmigrante que comenzarán a ser atendidos en mayo en la Embajada de Estados Unidos en Cuba se realizará en una sola institución de salud del país, confirmó este viernes la sede diplomática a 14ymedio.

El hospital Manuel Fajardo, ubicado en calle C, número 720, entre Zapata y 29, en el municipio de Plaza de la Revolución, "es la única institución autorizada en Cuba para los exámenes médicos de panel", indicó la Embajada y aclaró que el chequeo que realicen otros doctores no autorizados "no serán aceptados".

La Institución había anunciado a inicios de este mes que reanudará la tramitación de visas de inmigrante comenzando a procesar solo la categoría IR-5 que reconoce a los padres que están siendo reclamados por ciudadanos estadounidenses.

Antes de suspender los servicios consulares en 2017, existían varios hospitales autorizados en todo el país para realizar el chequeo. Al indagar si se mantendrá una sola institución en la Isla para el examen, la sección consular aclaró que la decisión "aplica en este momento solamente para los solicitantes de la categoría IR-5 que han recibido una notificación de cita de entrevista en La Habana".

Los chequeos se realizarán los martes, miércoles y viernes a partir de las 8 am y la gestión de turnos será de forma presencial en el propio hospital, los lunes y jueves entre las 8 am y las 4 pm. Además, para recibir información se podrá contactar al panel de médicos de lunes a viernes entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde a través de los teléfonos +5378382439 y +5378389303.

La decisión "aplica en este momento solamente para los solicitantes de la categoría IR-5 que han recibido una notificación de cita de entrevista en La Habana"

En cuanto a la documentación a presentar en el chequeo médico, la sección consular estadounidense especificó que cada solicitante deberá llevar el carné de identidad o la tarjeta de menor, el pasaporte, una foto tamaño pasaporte en formato digital tomada en los últimos seis meses con fondo blanco y archivada en una memoria flash, además de entregar impresas la carta de cita enviada por la Embajada y la página de confirmación del formulario electrónico de visa de inmigrante DS-260.

El pago de los exámenes se podrá hacer en moneda libremente convertible (MLC) o en pesos cubanos y "se realizará el día de la obtención del turno del chequeo migratorio y nunca será en efectivo". Las vías habilitadas para costear el trámite son las "tarjetas bancarias emitidas por bancos cubanos y el pago electrónico nacional e internacional a través de las aplicaciones Transfermóvil o EnZona y Pasarela de Pago (pago en línea con tarjetas internacionales)".

El costo del chequeo es el siguiente: solicitantes a partir de 18 años (280 MLC o 6.720 CUP), solicitantes de 2 a 17 años (140 MLC o 3.360 CUP), y para los menores de 2 años el examen es gratuito.

Al anunciar la reanudación de sus servicios a inicios de este mes, la sede consular insistió en que la tramitación de visados será "limitada" y, mientras esto no cambie, la Embajada en Georgetown, Guyana, "seguirá siendo el lugar principal de tramitación para la mayoría de los solicitantes cubanos de visas de inmigrante".

El reinicio de los procesos consulares "forma parte de una ampliación general de las funciones de la Embajada para facilitar el compromiso diplomático y de la sociedad civil", dijo la representación diplomática.

La Embajada no informó "una fecha exacta" de cuándo "comenzará a procesar toda la gama de servicios de visado para inmigrantes y no inmigrantes"

También alertó de que el solicitante que sea notificado después del 1 de abril de 2022 de que su caso está listo para ser procesado, tendrá su entrevista programada en La Habana, y los que fueron informados antes de esa fecha tendrán que volar a Georgetown para tramitar su visa. "Dadas las limitaciones de sus recursos", la Embajada "no está aceptando peticiones de traslado de los solicitantes".

La Embajada no informó "una fecha exacta" de cuándo "comenzará a procesar toda la gama de servicios de visado para inmigrantes y no inmigrantes", y recordó que "continuará proporcionando servicios esenciales a ciudadanos estadounidenses y una limitada tramitación de visados de emergencia para no inmigrantes".

Estados Unidos redujo de manera sustancial el personal de su Embajada en Cuba en 2017, después de que una treintena de diplomáticos estadounidenses sufriera unos misteriosos incidentes de salud conocidos como "síndrome de La Habana" y cuyos motivos aún no han sido aclarados. Esta reducción detuvo casi toda la tramitación de visados para los cubanos que buscan emigrar o viajar a Estados Unidos para reunirse con sus familias.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.