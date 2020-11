La huelga de hambre de los artistas es "el resultado de años de represión y acoso"

Un grupo de artistas intentó llegar a la sede del Movimiento San Isidro la mañana de este miércoles, para mostrar su apoyo al colectivo artístico, pero fue bloqueado por los agentes de la Seguridad del Estado.

Alfredo Martínez, Solveing Font, Mytil Font, Lester Dubé, Reynier Leyva Novo, Henry Eric, Juliana Rabelo, entre otros, llegaron a la esquina de la calle Damas con Avenida del Puerto y, al no poder entrar, se quedaron a pocos metros, sentados frente a la iglesia de Paula.

Desde ahí comenzaron una vigilia poética en acompañamiento al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que, junto a 13 activistas encerrados en la sede del colectivo desde el pasado 18 de noviembre, reclaman la libertad del rapero Denis Solís, condenado en un juicio sumario a ocho meses de prisión por un presunto delito de desacato. En el intento de pasar el cerco policial fue detenida la curadora de arte Claudia Genlui, liberada a los pocos minutos.

Sí consiguió entrar en la sede, este martes, el periodista independiente Carlos Manuel Álvarez, director de El Estornudo, quien lo explicó así este miércoles en una transmisión en directo: "Yo llegué ayer al aeropuerto de La Habana, pasé sin ningún tipo de restricción ni de interrogatorio, algo que no pensaba que iba a suceder". Según contó, solo conocían de antemano sus intenciones Katherine Bisquet y Anamely Ramos, "y ninguna de las dos creía que iba a pasar el cerco del aeropuerto, que me iban a interrogar y detener desde ahí".

Álvarez relató a 14ymedio que los oficiales del cerco policial a San Isidro no le dijeron nada: "Llegué directo en un taxi, yo pase distraído, medio actuando, con audifonos".

Según el nuevo protocolo sanitario para viajeros extranjeros, debe permanecer en el domicilio donde vaya al menos hasta que reciba el resultado positivo de una segunda prueba PCR a la que debe ser sometido al quinto día de su llegada.

En el video, el periodista rogó que no pidan que los activistas depongan su huelga, porque "eso no va a suceder". "Si bien el caso de Denis Solís es muy grave y es el detonante de esa huelga, tenemos que entender que ese es el resultado final de un proceso acumulativo", argumentó. Esta huelga no es "gratuita", ni "un capricho", ni un "intento de llamar la atención", aseveró, sino "el resultado casi ineludible, forzoso, de años y meses de represión, acoso, difamación, cárcel, hostigamiento".

Y continuó: "La idea de que a Luis Manuel Otero Alcántara y a este grupo les interesa todo el tiempo practicar ese tipo de desobediencia al límite o de poner sus cuerpos en esa situación de peligro es falsa". "Aquí no hay una vocación suicida de nadie", refirió, sino que "es el Estado el que los está llevando a ese lugar".

A ese Estado se refiere Álvarez como un "régimen que se mantiene en la sombra", cuya única "visibilización" son fuerzas represivas "que no están preparados para el diálogo". "Queremos establecer una vía de comunicación con el poder", aseguró. "¿A quién hay que dirigirse, a Miguel Díaz-Canel? Nos dirigimos a Miguel Díaz-Canel".

"La huelga de hambre se detiene cuando liberen a Denis Solís", reiteró. La primera razón que da al Gobierno para hacerlo es que es "una cuestión de humanidad", y la segunda, que "en términos pragmáticos, hay un costo político muy grande que este régimen no se puede dar el lujo de correr": que los huelguistas mueran o que a los colegas que están acá adentro les pase algo.

La situación, concluyó, "nos trae con el bofe fuera, porque la velocidad a la que se está acercando la muerte es mayor que la velocidad a la que nosotros podemos actuar políticamente y cívicamente, pero hay que seguir y atajar ese descarrilamiento antes de que se produzca".

Alcántara cumple este miércoles siete días sin comer ni beber, mientras Maykel Castillo, Esteban Rodríguez, Iliana Hernández y Katherine Bisquet están en huelga de hambre. Osmani Padrón abandonó la acción de protesta luego de cumplir el quinto día y el activista Oscar Casanella al filo de las cuatro de la tarde de este martes también desistió debido a "presiones familiares", según confirmó en una declaración a la prensa.

La curadora Anamely Ramos se sumó a la huelga de hambre este miércoles, según anunció este mediodía en una transmisión en vivo. "Yo quiero decir una cosa importantísima, yo voy a entrar en la huelga de hambre hoy (..) voy a empezar ahora mismo y quiero hacer una reflexión. Todas esas personas que están diciendo que estamos en una situación extrema y que aquí está en juego la vida, cosa que es cierta, pero yo pregunto y no está en juego la vida de todos los que durante 60 años se han tenido que ir del país, no ha estado en juego la vida de los que han cruzado el mar (...) familias completas rotas, personas que han expulsado de sus trabajos, personas que nunca pudieron volver a sus carreras, ¿eso no es morir? ¿hasta cuando nosotros vamos a arrastrar la muerte en nuestra sociedad?".

