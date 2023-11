El humorista cubano Limay Blanco recauda más de 1.000 dólares para una víctima del régimen

María Santiesteban Portuondo, una anciana que reside en una vivienda precaria de La Habana, recibió este martes una donación de 277.250 pesos del humorista cubano Limay Blanco, conocido por entregar casas a familias necesitadas.

Hace poco, las declaraciones videograbadas de esa mujer de 76 años, con un nivel intelectual sorprendente, crearon un revuelo en las redes sociales cuando denunció las vejaciones sufridas toda su vida de parte del Estado cubano, la última siendo la decisión de declarar su vivienda ilegal.

En una publicación de Instagram, Blanco explicó que, debido a que la anciana prefiere reparar su actual vivienda, no le compró una, como hace usualmente con las personas a las que brinda ayuda económica. "María no quería una casa, ella quiere reparar la suya, por eso se le entregó lo recaudado en moneda nacional y se transfirió a su tarjeta", dijo.

Aunque el humorista no explicó cómo terminó ayudando Santiesteban, es posible que conociera de la situación de la anciana luego de que esta apareciera en un video publicado por el medio independiente Cubanet narrando las muchas dificultades que enfrentó desde su juventud por "ser apática ante las labores de la Revolución".

La casa de Santiesteban, que recibió gracias a su esposo luego de que este falleciera, ha ido deteriorándose con los años y en 1991 fue declarada como vivienda ilegal. La construcción, de ladrillo rojo, tiene las paredes desconchadas y el techo en mal estado. Al no estar reconocida en los registros, su acceso a permisos de construcción y materiales para repararla se ha visto limitado. Además, según Santiesteban, varias personas han intentado apropiarse del terreno.

Después de varias décadas, la anciana logró que le concedieran un subsidio para comprar materiales y reparar la casa, una tarea que, asegura, debe enfrentar sola a su edad. Pero la inacción de las autoridades ante su situación y el no tener donde almacenar los materiales sin que se los roben ha demorado más la reparación. No obstante, la ayuda de Blanco, equivalente a unos 1.074 dólares al cambio informal, podría ser una avance para Santiesteban.

El video de la anciana causó gran revuelo en redes sociales por la lucidez e ironía con que contaba su expulsión de la facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba, la negativa del Gobierno a dejarla graduarse de otras carreras en La Habana y su indefensión ante el Tribunal Supremo, que no cuestionó la decisión de sus profesores cuando Santiesteban apeló.

Además, asegura que pasó más de 30 años sin recibir la canasta básica –acaparada sin remedio por una conocida que figuraba también en la libreta– sin que la Oficina del Registro de Consumidores (Oficoda) hiciera caso a sus reclamos.

"Soy una persona a la que le arruinaron su vida intelectual y científica, porque soy un médico que no puede ejercer. También social y políticamente me vetaron, pero gracias a eso he podido disfrutar de mi independencia. Puedo decir que nunca he tenido los ojos vendados", dijo.

