La Iglesia Presbiteriana pide pasar de la "resignación" al "activismo" por un cambio en Cuba

Madrid/La Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba ha emitido un duro mensaje con motivo de la festividad de Pentecostés en favor de un cambio en la Isla. En un texto hecho público este martes, la congregación, que representa a varias decenas de iglesias evangélicas, fundamenta su comunicado en las profundas y sucesivas crisis que sufre el país.

“El agolpamiento de estas crisis ha colocado a la sociedad cubana en un callejón, acaso, con estrecha salida, en el que la apelación gubernamental a la ‘resistencia’, ‘resiliencia’, ‘creatividad’, ‘paciencia’, ‘confianza’, han pasado a ser fórmulas irrelevantes para el pueblo, síntoma del agotamiento de la reserva ideológica que sustentaba a la Revolución bajo supuestos de la construcción de un socialismo real”, dice la cofradía, que arremete, a continuación, contra las altas esferas del régimen.

“La incoherencia del discurso oficial se hace cada vez más evidente cuando hoy, por ejemplo, tantas familias viven con temor en viviendas en peligro de derrumbe, mientras se erigen frente a ellas enormes hoteles como fantasmas inertes y arrogantes rascando el cielo; o cuando las leyes, decretos y medidas no contemplan las más elementales necesidades del pueblo, sino que lo sumen en una cada vez más grande pobreza”.

"Una sociedad que ha sido dolarizada cobra salarios en moneda nacional depreciada. Una sociedad a la que se enseñó a pensar no puede expresar con libertad lo que piensa"

Y enumeran los problemas casi en una letanía: “Una sociedad que fue electrificada por una revolución energética carece hoy de electricidad. Una sociedad digitalizada carece de acceso al mundo virtual. Una sociedad que ha sido dolarizada cobra salarios en moneda nacional depreciada. Una sociedad a la que se enseñó a pensar no puede expresar con libertad lo que piensa. Una sociedad en tales condiciones necesita de cambios profundos para que sea funcional, para que sea justa, para expresar en ella a plenitud los valores del reinado de Dios”.

Por ello, se dirigen no solamente a sus feligreses, sino a la “dirección del país” y a todos los cubanos de a pie. Al Gobierno piden “establecer un diálogo genuino, seguro y transparente con el pueblo”, con el objetivo de “transitar un camino de cambios necesarios en estructuras, presupuestos jurídicos, institucionales y de cualquier índole que ameriten de transformación”.

Además, instan a “revisar y corregir las medidas punitivas y las sentencias” de quienes “por causa de sus ideas, hoy sufren prisión o acoso policial”, así como a “abrir un proceso de celebración de foros de participación democrática con concurrencia plural de visiones” y “reconocer y expresar excusas públicamente por los perjuicios ocasionados a sectores de la sociedad civil cubana que han sido afectados por políticas excluyentes y discriminatorias”.

El mensaje para los cubanos de a pie también es contundente: “pasar de la resignación a la perseverancia, de la apatía al activismo social y político, para fundar un momento nuevo y restaurador, que sane los odios y aleje los resentimientos”. Así, animan a la ciudadanía a “ejercer el derecho de participar de procesos de cambio constructivos en nuestro país, de manera voluntaria, sincera y transparente”, “optar prioritariamente por la vía pacífica para la construcción de un país nuevo” y “mirar el futuro con esperanza”.

Ello incluye detenciones arbitrarias, vigilancia intrusiva, interrogatorios reiterados, amenazas, acoso y, en algunos casos, abuso físico

El mensaje de los presbiterianos se publica apenas días después de que la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) haya emitido un informe sobre la situación de la libertad de religión en la Isla. Contra esta se cometieron un total de 624 violaciones en 2024. Ello incluye detenciones arbitrarias, vigilancia intrusiva, interrogatorios reiterados, amenazas, acoso y, en algunos casos, abuso físico y verbal hacia menores en entornos escolares debido a sus creencias.

El informe, titulado Sin respiro: la represión sistemática de la libertad de religión o creencias en Cuba destaca que tanto grupos religiosos registrados como no registrados, incluyendo comunidades afrocubanas, testigos de Jehová, protestantes y católicos romanos, han sido objeto de estos ataques por parte del Gobierno. Además, se ha observado un aumento en la imposición de multas a líderes religiosos por dirigir actividades no autorizadas o celebrar cultos en lugares no reconocidos oficialmente.

Un caso emblemático es el de los pastores Luis Guillermo Borja y Roxana Rojas, detenidos el 19 de mayo de 2024 tras invocar sus creencias religiosas en un tribunal militar donde su hijo era juzgado por intento de evadir el servicio militar obligatorio. Ambos enfrentan cargos por falta de respeto y desacato a las autoridades. Su hijo, Kevin Lay Laureido Rojas, quien posee una exención médica por una condición psiquiátrica, permanece en una prisión militar.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional también ha señalado que el régimen cubano utiliza un marco legal represivo para controlar estrictamente las instituciones religiosas y criminalizar actividades consideradas contrarias a su ideología. Desde 1959, no se ha registrado legalmente a ningún grupo religioso independiente, y aquellos que operan sin este registro son sometidos a vigilancia, acoso y confiscación de bienes.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reportó al menos 996 actos contra la libertad religiosa en 2024, incluyendo impedimentos para asistir a misas, multas a líderes religiosos de iglesias no reconocidas y hostigamiento a cristianos con compromiso cívico. Además, se documentaron casos de negación de asistencia religiosa a prisioneros políticos y amenazas a líderes religiosos para expulsar a familiares de presos políticos de sus congregaciones.

Organizaciones y defensores de derechos humanos han instado a la comunidad internacional a expresar su preocupación por estas constantes violaciones y a buscar maneras de apoyar a la sociedad civil independiente en Cuba, incluidos los grupos religiosos. La situación actual evidencia un patrón sistemático de represión que socava las libertades fundamentales y los derechos humanos en la Isla.