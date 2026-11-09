La imaginación nacional se supera con conspiraciones y supuestas soluciones a la crisis generalizada

Los rumores de octubre incluyeron un acuerdo con EE UU, brotes masivos de virus y duchas colectivas para paliar la escasez de agua en La Habana

La Habana/Octubre termina en Cuba con un cargamento de rumores que alcanza para llenar varias temporadas de una serie de ficción. Mientras los apagones, las enfermedades y la escasez siguen marcando la vida cotidiana, las redes sociales ofrecen acontecimientos extraordinarios, conspiraciones internacionales y rápidas soluciones domésticas. La imaginación nacional, al menos, continúa funcionando sin necesidad de combustible.

Uno de los protagonistas del mes ha sido Ignacio Giménez, un español que ha encontrado en las expectativas de los cubanos un terreno fértil para sus anuncios. Después de difundir, hace casi un año, la falsa noticia de una supuesta entrega de dinero a ciudadanos de la Isla en el hotel Habana Libre, este mes ha regresado con otra profecía de grandes dimensiones.

Esta vez aseguraba que antes del 5 de noviembre iban a ocurrir acontecimientos decisivos: una reunión urgente del Buró Político, declaraciones sorprendentes de Donald Trump y una aceptación pública de acuerdos por parte de los ministros cubanos del Interior y las Fuerzas Armadas. Todo desembocaría, según su fantasioso relato, en un nuevo camino hacia la libertad.

El calendario de Giménez parecía confeccionado por una agencia de viajes especializada en milagros políticos

El calendario de Giménez parecía confeccionado por una agencia de viajes especializada en milagros políticos. Incluía las elecciones estadounidenses de mitad del mandato, una cumbre iberoamericana celebrada en Madrid, un foro digital y un encuentro empresarial. Todo perfectamente organizado, con fechas, participantes y resultados anunciados de antemano. Solo faltaba un pequeño detalle, que algo de eso ocurriera. Y, finalmente, no ocurrió nada de la anunciado.

La precisión de una profecía no garantiza su veracidad. Mucho menos cuando promete resolver en cuestión de días un conflicto político que lleva décadas enquistado. Pero el anuncio encuentra seguidores porque ofrece algo que escasea tanto como la electricidad: una fecha concreta para que termine la incertidumbre y se desplome el régimen.

Otros rumores abandonaron los despachos presidenciales para instalarse en las calles oscuras de La Habana. Un mensaje difundido con abundantes signos de exclamación alertaba sobre una supuesta banda que, después de las seis de la tarde, tendería cordeles de lado a lado de la Calzada de Vento para derribar a motociclistas y conductores de motorinas.

Según la publicación, los delincuentes asaltarían después a sus víctimas mientras la Policía solo se dedicaría a poner multas a los conductores y a perseguir a los comerciantes ambulantes. No se aportaron pruebas verificables de la existencia de esa banda ni de semejante operación cotidiana. Sin embargo, la historia encontró un público predispuesto a creerla porque cuando la iluminación pública falla y la inseguridad preocupa, cualquier esquina puede convertirse en escenario de una película de terror.

La crisis sanitaria también tuvo su capítulo de especulaciones. Circuló una alerta sobre un supuesto brote masivo de vómitos y diarreas, atribuido simultáneamente a norovirus, rotavirus, E. coli, Shigella y hepatitis A. El mensaje invocaba informes independientes y advertencias diplomáticas, pero no identificaba documentos concretos que permitieran comprobar semejante diagnóstico colectivo.

Circuló una alerta sobre un supuesto brote masivo de vómitos y diarreas, atribuido simultáneamente a norovirus, rotavirus, E. coli, Shigella y hepatitis A

La acumulación de nombres científicos daba al texto apariencia de boletín epidemiológico. En una población golpeada por las enfermedades transmitidas por mosquitos, problemas de abastecimiento de agua y dificultades hospitalarias, bastaba esa enumeración para disparar las alarmas. La bola se alimentaba de preocupaciones reales, aunque sus afirmaciones específicas permanezcan sin demostrar y sigan siendo negadas por las autoridades de Salud Pública.

Más pintoresca resultó una supuesta noticia atribuida falsamente al periódico Tribuna de La Habana. Anunciaba que una mipyme llamada Esperanza y luz había inaugurado el primer baño colectivo en un barrio capitalino. La justificación era ahorrar agua concentrando las entregas de los carros cisterna en una sola instalación.

El texto presentaba la iniciativa como una nueva forma de convivencia vecinal y prometía otros proyectos colectivos. Entre sus promotores figuraba un tal I. Giménez, descrito como un cederista ejemplar con más de 40 años de trayectoria. La combinación de la inicial del nombre más el apellido, casualidad o guiño deliberado, añadía otra capa de humor a una propuesta que parecía concebida para comprobar hasta dónde puede llegar la credulidad. Basta recordar que en La Habana hay cientos de miles de viviendas afectadas por la falta de agua para comprender lo impracticable de unas duchas con suministro estable y abundante.

No faltaron los que se imaginaron una futura libreta de abastecimiento con turnos para bañarse y reuniones del comité de vecinos para decidir quién se ponía primero bajo el potente chorro de la ducha.

Así se despide octubre. Con una libertad que tiene fecha de llegada, delincuentes que tienden trampas en las avenidas, epidemias anunciadas y baños comunitarios que nadie ha inaugurado. Entre tanto anuncio extraordinario, la realidad conserva una ventaja sobre los fabricantes de bolas y es que no necesita ser inventada ni exagerada.