Las importaciones de pollo de EE UU, principal fuente de proteína de los cubanos, han bajado casi un 50%

Las ventas de alimentos caen en su conjunto, mientras las entregas de autos se mantienen y, por primera vez, se autoriza la compra de combustible por las mipymes

La Habana/La crisis que vive Cuba se está reflejando también en la caída, desde principios de este año, de las importaciones de alimentos desde EE UU. El pollo, el producto que más adquieren tanto el Estado como las mipymes desde que hay registros, se desplomó este febrero tanto por toneladas como por valor en comparación con el mes anterior.

Se compraron 13.121 toneladas por 15,87 millones de dólares, una caída del 19,6% en cantidad y del 21% en valor frente a enero. Además, si se compara con el mes de diciembre, cuando llegaron en torno a 23.000 toneladas, la situación es mucho peor. En cuanto al descenso interanual, en febrero de 2025 Cuba importó 25.474 toneladas por 32,46 millones, lo que significa que la disponibilidad de la principal fuente de proteína animal de la Isla se ha reducido casi a la mitad en un año.

Los datos son del departamento de Agricultura de EE UU y reflejan las limitaciones en la capacidad de compra no solo del Estado, sino también de los privados. Los largos apagones –que impiden que se mantenga la cadena del frío– y las dificultades de distribución desde los puertos, a raíz del cerco petrolero impuesto por EE UU a la Isla a finales de enero, están agravando las ya mermadas opciones de compra de la población.

Los datos son del departamento de Agricultura de EE UU y reflejan las limitaciones en la capacidad de compra no solo del Estado, sino también de los privados

Los números son coherentes con los que publicó también este miércoles U.S.-Cuba Trade and Economic Council, que revelan la caída de las importaciones de productos alimentarios y agrícolas –incluyendo el pollo congelado– en un 36,6% si se compara con febrero de 2025. El segundo mes del año, la Isla pagó 30.187.420 dólares en alimentos, por debajo de los 47.636.633 dólares del año pasado, aunque ligeramente por encima de lo reportado en febrero de 2024, con 27.204.788 dólares.

En los dos primeros meses del año, el valor llegó a 65.831.522 dólares, también por debajo de los 93.168.816 dólares registrados en el mismo lapso de 2025, lo que equivale a una contracción interanual de 29,3%.

El informe demuestra que la carne de pollo congelada sigue siendo, desde 2012, el producto más demandado por los importadores cubanos y casi representa la mitad total de las compras de alimentos en febrero. Después, en la lista se ubica el arroz, con 1.926.996 dólares. Posteriormente siguen leche y crema endulzada, carne de cerdo congelada, mezclas de jugos, café tostado y cortes porcinos con hueso.

En total, los 10 principales productos comprados en febrero sumaron 22.140.544 dólares, lo que equivale al 73,3% del total exportado por EE UU a la Isla bajo el marco autorizado por las exenciones al embargo, que permiten la importación de alimentos, productos sanitarios y automóviles, principalmente, siempre al contado y por adelantado.

Las cifras siguen demostrando que la tan mentada soberanía alimentaria sigue estando a años luz de lograrse. Durante los primeros nueve meses de 2025, Cuba importó 355 millones de dólares en productos agrícolas de EE UU, un 15% más que lo registrado en el mismo período de 2024, según cifras del Departamento de Agricultura de ese país. En ese entonces, uno de los productos que más incremento reportó fue la carne de cerdo. Entre enero y septiembre del año pasado la Isla compró al vecino del norte 33,6 millones de dólares de ese insumo, más del doble del mismo período de 2024, cuando gastó 16,3 millones de dólares.

El informe de este mes también deja constancia de que, una vez que la Administración de Donald Trump añadió los combustibles a la lista de productos autorizados para exportación a privados en Cuba, hubo compras por 2.573.594 dólares.

El informe de este mes también deja constancia de que, una vez que la Administración de Donald Trump añadió los combustibles a la lista de productos autorizados para exportación a privados en Cuba, hubo compras por 2.573.594 dólares

En ese orden, también se reporta el crecimiento de las exportaciones de autos de EE UU, cuyo monto ascendió a 16.238.357 dólares en los dos primeros meses de este año. El valor acumulado desde 2022, cuando se emitió la primera licencia para importar vehículos a la Isla, supera los 416 millones de dólares. De esta cifra, más de 243 millones corresponden a vehículos eléctricos y de gasolina, tanto nuevos como usados, así como bicicletas, camiones, motocicletas y ciclomotores, además de partes y piezas. El año en el que se pagó más por estos productos fue 2025, cuando cerró con 149.413.031 dólares.

Las cifras de gastos presentadas en el informe solo incluyen el precio de los productos exportados desde Estados Unidos, sin incluir transporte ni otros cargos asociados.

En febrero, Cuba ocupó además el puesto 51 entre 215 mercados de exportación agrícola de EE UU. En 2004 llegó a ocupar la posición 25 en datos anuales y la 29 en 2008, antes de caer a la 49 en 2024 y 2025.