Crece la dependencia alimentaria de Cuba hacia EE UU con compras de 355 millones de dólares este año

La Habana/La soberanía alimentaria y el embargo de Estados Unidos, mantras que repiten las autoridades cubanas cada día, se han desmontado, aún más, en lo que va del año. Durante los primeros nueve meses de 2025, Cuba importó 355 millones de dólares en productos agrícolas de EE UU, 15% más que lo registrado en el mismo período del año pasado, según cifras del Departamento de Agricultura de ese país.

Uno de los productos que más incremento reportó fue la carne de cerdo. Entre enero y septiembre la Isla compró al vecino del norte 33,6 millones de dólares de ese insumo, más del doble del mismo lapso de 2024, año en que gastó 16,3 millones de dólares.

El alza en la importación de esa proteína desde EE UU se da en medio de la crisis que vive la Isla en ese sector. El año pasado, el país solo produjo 9.000 toneladas, casi la mitad que dos años antes, cuando fueron 16.500; y un 95,5% menos que en 2018, cuando el sector alcanzó las 200.00 toneladas. Los pobres números, según los guajiros, se deben, en parte, a la falta de alimentos para los animales, además de la dificultad para conseguir mano de obra.

El azúcar, del que alguna vez el país fue primer productor mundial, hoy llega desde el exterior

La dependencia del mercado de Estados Unidos toca fibras sensibles de productos que, en otros tiempos, fueron insignia de Cuba. El azúcar, del que alguna vez el país fue primer productor mundial, hoy llega desde el exterior. Este año, la Isla compró a EE UU por 14,9 millones de dólares, mientras en 2024 desembolsó 11,1 millones.

Tradicionalmente, Cuba consumía 700.000 toneladas y exportaba el resto, pero con la producción actual, el panorama ha cambiado radicalmente: ahora se ha visto obligada a importar gran parte del azúcar que precisa para su población y es incapaz de cumplir con los contratos de exportación. Y hay un síntoma más grave: desde al menos 2020, cada zafra que se realiza en la Isla es catalogada como la peor de los últimos 100 años.

También creció la importación de café, otro sector que está en picada. El incremento en la importación fue de 32% desde Estados Unidos, al pasar de 8,4 millones de dólares en 2024 a 11 millones en los primeros nueve meses del año. La dependencia del grano estadounidense se debe al desplome de la producción, que, según la Oficina Nacional de Estadística e Información, en el último quinquenio cayó un 51%.

En cuanto a la poca producción en el país, se prioriza para su venta al exterior, lo que ha dejado en el desamparo a los cubanos, pues el café no llega a las bodegas, se vende muy caro en el mercado informal o es de una pésima calidad si se logra adquirir –con una mala mezcla de café y chícharos a partes iguales–.

El tabaco también reportó un alza considerable en las importaciones desde Estados Unidos. Cuba compró 355.000 dólares de la hoja, un incremento del 83%, en comparación con el año pasado, cuando se erogaron 194.000 dólares. Esta compra se da luego de que el país tuvo un pico histórico de las ventas de tabaco de alta gama –en el mercado internacional–, aunque la demanda de cigarrillos en la Isla no alcanza a cubrirse con la producción nacional, como sí ocurría antes.

Otro rubro con mayores importaciones desde Estados Unidos fueron los granos y piensos. Este año casi se cuadruplicó la cifra, al pasar de 6,8 a 23,8 millones de dólares. Esta alza además es un récord en los últimos cinco años, pues desde 2020 había fluctuado entre 6 y 9 millones.

Hoy, Cuba depende en más de un 80% de las importaciones para cubrir necesidades alimentarias básicas. Al país llegan arroz de Guyana, Vietnam o China, pasta de Turquía, sardinas enlatadas de Venezuela, granos de Portugal, entre otros.