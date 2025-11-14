Un incendio afecta un almacén en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre

Llamas en la construcción cercana al Santuario de la Virgen de la Caridad de Cobre, en Santiago de Cuba.

Santiago de Cuba/La tarde de este viernes se desató un incendió en un almacén ubicado en los terrenos del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, según reportaron a 14ymedio vecinos del lugar.

Alrededor de las 2:00 p.m. los residentes en las cercanías informaron que salían llamas de una edificación, de una planta, próxima al muro perimetral del santuario. Poco después, los bomberos llegaron hasta la nave incendiada, cubierta con techo de zinc, para apagar el fuego, que todavía no había sido controlado al momento de escribir esta nota.

El Santuario está constituido no solo por el templo principal dedicado a la patrona de Cuba. En sus predios se ubican también una Casa de Retiro y Convivencia, la Hospedería, la Casa de las Religiosas, un edificio del antiguo seminario y la llamada base de apoyo que se utiliza para guardar suministros y otros insumos.

Vista de la iglesia del Santuario este viernes, con el despliegue de bomberos y los vecinos curiosos. / 14ymedio

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio y la envergadura de los daños. Actualmente la Iglesia católica se encuentra inmersa en la zona oriental de Cuba en la ayuda a los damnificados del huracán Melissa, una labor que lleva el traslado y protección de cuantiosos recursos como alimentos, colchones y medicamentos.

En 2012 todo el recinto fue objeto de una restauración, en el marco de la celebración de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen y la visita del Papa Benedicto XVI.