Un incendio destruye el bar El Refugio y cinco viviendas en Yaguajay

La Habana/Un incendio originado en el bar El Refugio, de Yaguajay (Sancti Spíritus), devoró rápidamente el histórico local en la esquina de la calle Meneses, actualmente arrendado, y se extendió hasta las cinco viviendas colindantes.

La prensa oficial difiere de las versiones de los testigos al afirmar que la “actuación rápida y eficiente de los bomberos” impidió que el fuego fuera a más. Algunos vecinos han afirmado que, aunque los equipos llegaron rápidamente, la escasez de agua hizo necesario pedir refuerzos a Caibarién, el municipio más cercano, a 35 kilómetros, y Sancti Spíritus, a 53.

Las causas están siendo investigadas según el diario provincial Escambray, aunque algunos comunicadores han afirmado en redes sociales que fuentes extraoficiales apuntan a una falla en un interruptor eléctrico. El periodista de Diario Las Américas (Miami) Carlos Armando Cabrera ha afirmado que, según sus fuentes, hay rumores que atribuyen a un ajuste de cuentas el origen del incendio.

El fuego comenzó en torno a las 10 de la noche, cuando el local, que desde 2023 funcionaba bajo gestión privada con el nombre de El Rubio, se encontraba abierto y se expandió a una vivienda que anteriormente fue la óptica municipal, así como a otros hogares ubicados en estructura de tipo cuartería. Los vecinos se sumaron a los militares y bomberos para cooperar en las tareas de extinción, pero pasada una hora y media, las llamas seguían muy activas.

Aunque no se han reportado víctimas en el siniestro, en redes sociales ya se han lanzado convocatorias espontáneas para hacer donaciones a los residentes en las casas arrasadas, que lo han perdido todo.