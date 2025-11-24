Un incendio en un edificio de Nuevo Vedado deja una anciana fallecida

Según contó a este diario una vecina, las llamas comenzaron alrededor de las 11:00 am en un apartamento del quinto piso del edificio.

La Habana/Un incendio ocurrido en la mañana de este lunes, en La Habana, dejó al menos una víctima mortal. El fuego tuvo lugar en un apartamento de un edificio de 12 plantas ubicado en la calle Lombillo 792 entre Hidalgo y Estancia, en Nuevo Vedado, municipio Plaza de la Revolución, según confirmaron a 14ymedio residentes en el inmueble.

Según contó a este diario una vecina, las llamas comenzaron alrededor de las 11:00 am en un apartamento del quinto piso del edificio, construido en los años 80 por una microbrigada del Ministerio de Transporte. En el siniestro murió una anciana de 95 años. "Hubo una primera explosión y trataron de abrir la puerta, pero no pudieron. Después fueron las otras explosiones y ella estaba dentro, y no la pudieron sacar", relató la misma fuente.

Otros residentes de la zona comentan que una explosión de gas pudo ser la causa que desencadenó el incendio, aunque las autoridades no han confirmado el suceso. El inmueble de 12 plantas se abastece con el llamado "gas de la calle", que llega a través de tuberías. Las llamas no se extendieron hacia los apartamentos colindantes.

En videos difundidos en las redes se ve, a través de las ventanas, el interior del apartamento ardiendo. Posteriormente, las imágenes de la fachada alrededor del balcón, cubierta de hollín, también se difundieron ampliamente en las redes sociales.

Los edificios de "doce plantas" (prefabricados en gran parte desde los años 80) abundan en la zona de Nuevo Vedado, construidos con tecnología inspirada en Europa del Este y que albergan decenas de apartamentos. Muchos de los materiales utilizados en los falsos techos suelen ser proclives a aumentar la intensidad de las llamas.

En abril de 2021, un incendio en un edificio del Vedado destruyó un apartamento después de que un aire acondicionado entrara en cortocircuito. En junio de 2024, otro siniestro en el icónico edificio Girón, en Malecón y F, requirió intervención de bomberos en un complejo de 17 plantas.

En el caso del inmueble de la calle Lombillo, varios vecinos señalan que hubo detonaciones previas al incendio, lo que sugiere la posible explosión de gas o de alguna planta de generación eléctrica, cada vez más comunes en los hogares cubanos debido a los largos apagones.