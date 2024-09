Un incendio en una de las 'patanas' de La Habana deja ocho lesionados, uno de ellos turco

La Habana/Ocho trabajadores resultaron lesionados tras un incendio ocurrido la mañana de este jueves en una de las patanas de la empresa turca Karpowership –con número de serie KPS-57– ubicada en la bahía de La Habana. Según las autoridades, uno de los lesionados es de nacionalidad turca y está “en estado grave con peligro para la vida”.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmó que no había muertos y que la generación eléctrica no se vio afectada. tro funcionario, Jair Morales, del Departamento Económico del Comité Central del Partido Comunista, explicó en un comentario en la red social X que la embarcación no se usaba para producir electricidad sino para “albergue y logística”.

La gravedad de la situación se constata en una de las fotografías publicadas por De la O Levy, donde se ve a Ramiro Valdés junto a los lesionados

La gravedad de la situación se constata en una de las fotografías publicadas por De la O Levy, donde se ve que el comandante Ramiro Valdés, junto a varios altos cargos –entre ellos, el director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra, y el propio ministro–, acudía al lugar donde están hospitalizados los lesionados más leves.

La causa del incendio, según el ministro, fue “una soldadura” de la que no se ofrecieron más detalles. El fuego, según un escueto comunicado de la Unión Eléctrica, fue extinguido por los bomberos.

Desde la llegada de la primera de estas centrales eléctricas flotantes, en 2019, al paisaje citadino se le añadió una permanente y extendida nube oscura que se desplazaba hacia la zona de El Vedado y Playa o en dirección a Guanabacoa y La Habana del Este, según los vientos. Esta semana, sin embargo, las chimeneas se habían apagado y el cielo de la ciudad estaba limpio.

El silencio de las centrales y la falta del humo que despiden a la atmósfera, no obstante, se ha traducido en más apagones en la ciudad.