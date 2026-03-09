Incendios y cacerolazos, Cuba en estado apocalíptico

No importa si los barrios son más céntricos o menos, la banda sonora de la capital en las noches suena a protesta y el día huele a basura quemada

La Habana/La Habana de noche tiene, estos días, un aire apocalíptico. Un recorrido nocturno, cuando la luz del sol se va y con ella el temor a ser reconocido, tiene banda sonora de cacerolazos en distintos barrios, no importa ya si son más céntricos o menos. Más reivindicativos o más turísticos. El ruido llega desde todas partes.

También cada vez más muros exhiben frases contrarias al Gobierno. Aunque intenten borrarlas, es perceptible en varias paredes una frase que suena a colofón: “Se acabó”.

Los incendios también salpican la geografía de la capital. Algunos proceden de la quema de basuras, cada vez más habitual por una escasez de vehículos y combustible que impide una recogida de desechos siquiera adecuada. Otras fogatas resultan de la quema de carbón, con la que algunas familias resuelven la falta de electricidad y gas para cocinar.

A veces, esos fuegos se descontrolan. Otras veces, ayudado por las idas y venidas eléctricas, se produce un cortocircuito

A veces, esos fuegos se descontrolan. Otras veces, ayudado por las idas y venidas eléctricas, se produce un cortocircuito. Se cree que ese fue el origen de un incendio que se produjo el sábado en una pizzería del centro de Santiago de Cuba, en la calle Enramada, entre Reloj y San Agustín, que acabó haciendo arder a cuatro casas.

No se conoce aún por qué se quemó también la Fábrica de Cubos de Matanzas, ubicada en Playa, junto a la subestación del Cocal. Aunque los bomberos lograron extinguir en apenas 20 minutos este fuego, que se produjo la noche del domingo, el temor fue máximo, ya que junto al área afectada hay desechos plásticos, alertaron los vecinos.

En Granma, mientras tanto, ardió la madrugada anterior El Ranchón, situado en el Mirador de Guisa. Alianna Corona Rodríguez, primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, dijo a la prensa que “las llamas encontraron facilidad para expandirse, pues es esta una construcción tradicional de guano y madera”. A la espera de saber qué ocurrió, este incendio tiene otras connotaciones, “ya que se encontraron carteles con propaganda contrarrevolucionaria”, dijo la funcionaria.

En la capital cubana, los apagones se han multiplicado durante el fin de semana, alcanzando hasta 20 horas continúas en algunos barrios. La falta de electricidad ha azuzado el malestar social, y en algunas zonas de La Habana se han agravado los problemas con el suministro de agua por falta de energía para bombearla.