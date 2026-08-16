Un informe pide a España que rompa con la "cleptocracia" cubana

La Fundación Disenso reabre el debate sobre los impagos y la falta de transparencia en el manejo de la deuda de La Habana con Madrid

Madrid/La Fundación Disenso, el think tank vinculado a Vox, el partido de la derecha radical en España, ha publicado a través de su plataforma Foro Madrid un informe con un título que no deja lugar a dudas sobre su intención: Cuba, un régimen criminal sostenido desde el exterior. El documento repasa 67 años de represión, subsidios soviéticos y venezolanos y termina con una batería de recomendaciones para que España rompa con la "cleptocracia" cubana.

Es, declaradamente, un texto de incidencia política, pero entre sus páginas hay un asunto que merece atención: la deuda de Cuba con España, uno de los capítulos menos transparentes de la relación bilateral.

El informe sitúa esa deuda en 1.970 millones de euros, cifra que el Gobierno español reconoció en 2020 en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox. Es un dato correcto, aunque ya viejo. Al cierre de aquel año, el Ministerio de Economía certificó una deuda pública cubana de 1.937,55 millones de euros, casi dos tercios de todo lo que los países iberoamericanos debían a España. En 2021 ascendió incluso a 2.030 millones. Desde entonces resulta mucho más difícil reconstruir públicamente la evolución exacta del saldo.

Hace apenas tres meses, el Tribunal Supremo abrió una grieta en esa opacidad. El alto tribunal aceptó que las actas del Club de París puedan permanecer bajo secreto, pero rechazó que el Gobierno invoque automáticamente las relaciones exteriores para ocultar cómo España aplicó las condonaciones (quitas), reestructuraciones y ampliaciones de plazo concedidas a Cuba y Venezuela.

En 2021, el investigador Guillermo Rocafort solicitó por la Ley de Transparencia los expedientes relativos a esas operaciones. El ministerio se negó

El caso se remonta a 2021, cuando el investigador Guillermo Rocafort solicitó por la Ley de Transparencia los expedientes relativos a esas operaciones. El ministerio se negó. Entre los responsables del Tesoro durante aquel proceso estuvo Carlos Cuerpo, posteriormente ministro de Economía y hoy vicepresidente primero del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

La historia de las condonaciones aparece resumida en el informe. En 2015 se reestructuraron 201 millones de euros y se perdonaron 110,8 millones. Un año después, otra operación afectó a 2.242 millones, de los cuales se cancelaron 1.492 millones. El acuerdo de 2016 contempló además un programa de conversión de deuda por hasta 375 millones de euros que, tras permanecer años pendiente, fue activado finalmente en julio de 2025.

El Instituto Juan de Mariana ha intentado poner una cifra al coste de oportunidad de esas concesiones. En un cálculo publicado en julio, el centro sostiene que, si los 2.444 millones de euros de deuda de 2016 hubieran devengado un interés compuesto del 8% anual, el saldo teórico superaría hoy los 5.280 millones de euros. Aunque se trata de un ejercicio hipotético, es útil para mostrar cuánto habría crecido aquel capital de haberse mantenido íntegro y remunerado a ese tipo de interés.

En el plano privado, el informe de Foro Madrid se queda corto. Habla de "unos 300 millones de euros" adeudados a más de 300 empresas españolas y cuestiona que parte de esos impagos no haya terminado cubierta mediante seguros públicos de crédito a la exportación, como piden las empresas víctimas de La Habana.

"No ha bajado porque se haya cobrado", sostuvo el PP, sino porque algunas empresas acreedoras han cerrado o han entrado en concurso (han quebrado)"

El Senado maneja hoy una cantidad bastante mayor. En mayo, durante una moción del Grupo Parlamentario Plural, la senadora Maria Teresa Pallarès recordó que la deuda con empresas españolas se calculaba en unos 350 millones de euros en 2017 y afirmó que actualmente "ha ascendido a más de 500 millones".

El senador Manuel Milián Querol, del Partido Popular, no discutió esa magnitud y habló de "casi 200 empresas", en su mayoría pequeñas y medianas, pendientes de cobrar cientos de millones de euros. Añadió otra paradoja denunciada por los afectados: algunas compañías habrían tenido incluso que tributar en España por beneficios contabilizados que nunca llegaron a cobrar en Cuba.

Pero las estadísticas oficiales ofrecen una fotografía diferente. Según los datos de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana citados durante el mismo debate, la deuda comercial “registrada” se situaba en unos 255 millones de euros, por debajo de los 284 millones contabilizados en 2023.

¿Cuánto debe realmente Cuba a España? ¿Cuánto se le ha perdonado? ¿Qué parte sigue pendiente? ¿Cuántas empresas han sufrido las consecuencias de los impagos?

Esa es precisamente una de las incógnitas que sigue sin resolver el Gobierno. El Partido Socialista Obrero Español (Psoe) atribuyó el descenso de la cifra registrada “al seguimiento realizado” por la Oficina Comercial y las gestiones de cobro. El PP ofreció una explicación muy distinta: "No ha bajado porque se haya cobrado", sostuvo Milián, sino porque algunas empresas acreedoras han cerrado o han entrado en concurso (han quebrado), de manera que desaparecen de determinadas estadísticas mientras la deuda permanece sin pagar.

Ante esa discrepancia, el Senado aprobó el pasado 5 de mayo exigir al Gobierno una cuantificación rigurosa de los impagos hasta febrero de 2026, desglosada por sector económico, tamaño de empresa y antigüedad. También pidió elaborar un censo auditado de acreedores y fijó para ello un plazo máximo de tres meses. Ese plazo ya ha vencido.

El informe de Foro Madrid tiene así el mérito de volver a colocar sobre la mesa un asunto que rara vez ocupa titulares: cuánto debe realmente Cuba a España, cuánto se le ha perdonado, qué parte sigue pendiente y cuántas empresas han sufrido las consecuencias de los impagos.

La opacidad sobre la deuda cubana no es un invento de Vox o del PP ni una anomalía reciente. Ha atravesado gobiernos españoles de distinto signo, que durante décadas han combinado créditos, renegociaciones, quitas y aplazamientos sin que el contribuyente pueda reconstruir con facilidad el balance final. Ese es, más allá de las conclusiones políticas de Foro Madrid, el hilo del que todavía queda mucho por tirar.