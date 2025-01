Ingresa otro ex funcionario del régimen a Estados Unidos

Orlando Ernesto Pérez Núñez llegó a EE UU a través de CBP One el pasado 19 de noviembre y vive en Kentucky

La Habana/La emigración de funcionarios del régimen cubano a Estados Unidos no cesa. El más reciente en la lista es Orlando Ernesto Pérez Núñez, ex presidente del Movimiento Juvenil Martiano (MJM), perteneciente a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). De acuerdo con Martí Noticias, llegó a EE UU a través de CBP One el pasado 19 de noviembre y vive en Kentucky.

Pérez Núñez, quien sustituyó a Yusuam Palacios al frente del MJM en enero de 2023, cruzó la frontera desde México por El Paso, Texas, donde solicitó asilo, según una nota del medio estadounidense publicada este viernes.

De acuerdo con una funcionaria del Movimiento citada en la nota, Pérez Núñez no se encontraba ya al frente de la organización, aunque oficialmente no se anunció su cese en el puesto.

Hace un año, en una entrevista con Cubadebate, el entonces funcionario aseguró que una de sus principales tareas al frente del movimiento era “transmitir los principios de la Revolución cubana, y el vehículo para ser efectivos es la historia”.

Hace un año, en una entrevista con 'Cubadebate', aseguró que una de sus principales tareas al frente del movimiento era “transmitir los principios de la Revolución cubana"

“Otro de los retos –indicó– es la transformación de este movimiento en la Cuba actual. Poder llevarlo al pensamiento de los jóvenes, aterrizarlo a la Organización de Pioneros José Martí. El desafío es transformar los documentos metodológicos y los procesos que desarrollamos como movimiento y atemperarlos a las nuevas generaciones”.

Según sus declaraciones, tenía previsto cumplir la totalidad de su encargo, hasta 2028. “Queremos que cuando terminemos los cinco años de mandato se vea un movimiento fortalecido, perfeccionado, que de verdad responda a los intereses de la Cuba actual, de las nuevas generaciones y de la UJC. Que asuma dentro de la Sociedad Cultural José Martí la atención a los niños, adolescentes y jóvenes, como parte del sistema de instituciones de la Oficina del Programa Martiano”, indicó. No obstante, no cumplió siquiera dos años al frente de la organización.

Pérez Núñez no respondió la solicitud de Martí Noticias para dar su postura y ha borrado sus perfiles en redes sociales.

Durante 2024, más de 115 represores y funcionarios cubanos huyeron a Estados Unidos. La cifra es cinco veces mayor que la reportada en febrero de 2023 por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, que gestiona un programa para identificar a quienes, habiendo contribuido a la represión en la Isla, pretenden instalarse en un país democrático.

Tony Costa, director de la organización, reportó en agosto pasado que han “identificado más de 1.000 represores del régimen cubano” viviendo en territorio estadounidense, muchos de los cuales entraron “mintiendo”. Costa agregó que estos ex funcionarios “han abusado del sistema de inmigración para venir a Estados Unidos”.

Durante 2024, más de 115 represores y funcionarios cubanos huyeron a EE UU. La cifra es cinco veces mayor a la reportada en febrero de 2023

Integrantes del Partido Comunista, agentes de la Seguridad del Estado, fiscales y hasta jueces están entre las personas que han llegado recientemente y que han sido identificadas en el proyecto digital Represores Cubanos.

Uno de los casos más representativos es el de la jueza Melody González Pedraza, quien llegó al Aeropuerto de Tampa, en Florida, el 30 de mayo pasado, gracias al parole humanitario; no obstante, allí mismo se le negó la entrada al país y decidió solicitar asilo político. Desde entonces, la jueza ha esperado en prisión un fallo para obtener el estatus de refugio.

La magistrada llegó a EE UU pocos días después de haber condenado a cuatro jóvenes cubanos a tres y cuatro años de prisión, por lanzar cócteles molotov contra propiedades de funcionarios del régimen en noviembre de 2022 en Villa Clara. Dos meses después, desde prisión, González Pedraza intentó desligarse del fallo en una entrevista con Diario de Cuba y dijo haber recibido instrucciones de la presidenta del Tribunal Provincial y la presidenta de la Sala de Seguridad.

Otro caso fue el de Rosabel Roca Sampedro, la ex fiscal responsable de sentencias de hasta cuatro años y medio de cárcel por “atentado y desacato” para cuatro manifestantes de Camagüey en las protestas del 11 de julio de 2021. Pese a la alerta lanzada por distintas organizaciones y la petición expresa de tres congresistas al Departamento de Seguridad Nacional de rechazar su solicitud de asilo, entró a Estados Unidos el pasado 15 de julio. Según documentó Martí Noticias, que había dado a conocer el caso en junio, Roca Sampedro ingresó con una cita de CBP One por la frontera con México en Brownsville, Texas.

También integra la lista Liván Fuentes Álvarez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2019 y 2022, a quien las autoridades migratorias de Estados Unidos negaron la entrada en mayo pasado, tras revocarle el parole humanitario. En redes sociales se mostraba como un férreo defensor del régimen, tal y como atestiguan las imágenes oficiales junto al mandatario Miguel Díaz-Canel.

Uno de los más sonados casos del año pasado fue el de Manuel Menéndez Castellanos, ex primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, quien fue “coordinador del Equipo de Coordinación y Apoyo del Comandante en Jefe Fidel Castro”. En agosto pasado logró ingresar a EE UU. Llegó al Aeropuerto Internacional de Miami –buscando pasar desapercibido– en silla de ruedas, con mascarilla y una gorra.