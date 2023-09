Una inspección en los restaurantes de Holguín revela el desastre que todos los cubanos conocen

Una visita sorpresa a más de 65 establecimientos gastronómicos estatales de Holguín, realizada durante las noches del pasado fin de semana, dejó desconcertados a los funcionarios del sector. La poca higiene, las masivas violaciones de los horarios e incluso la presencia de "trabajadores en estado de embriaguez" harán que el proceso para "responder por las negligencias" sea, como mínimo, "complicado".

"Descontrol, chapucería, acomodamiento, desinterés, irrespeto, falta de pertenencia, entre otros desmanes", enumeraba este martes el periódico oficialista de Holguín, ¡Ahora! en su reportaje sobre el regaño de las autoridades a los responsables. También contaba entre las violaciones más frecuentes los cierres anticipados de los locales –incluso durante días enteros–, el poco uso de las plataformas electrónicas de pago y la oferta casi nula pese a tener, aseguraron los funcionarios, "recursos para recibir y ofrecer un servicio óptimo al pueblo".

"Es el caso del Grupo Empresarial de Comercio, que en septiembre, de un total de 73 actividades, sola una está vinculada con una visita a establecimientos"

La noche de este lunes, durante un encuentro con el gobernador de la provincia, Manuel Francisco Hernández, los directivos de la Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía bajaron la cabeza y reconocieron su mala gestión del sector. Explicó además que los mecanismos de control de los servicios eran complacientes con los establecimientos y que muy pocas veces se realizaban inspecciones sorpresa.

"Es el caso del Grupo Empresarial de Comercio, que en septiembre, de un total de 73 actividades, sola una está vinculada con una visita a establecimientos y ninguna en el municipio cabecera", refirió.

También recordó que el sector estatal "no es el único que está de frente al cliente" pues, con la aparición de las mipymes, ha surgido una nueva competencia en la que deben "ganar protagonismo" ante la oferta, muchas veces mejor surtida, de los privados.

"Hoy la cerveza más barata está en manos del sector estatal, sin embargo, algunos ponen como excusa que a su unidad no va nadie a consumir. No obstante, nunca se ha escuchado que de un determinado sitio devuelva esa bebida porque no tuvieron clientes", recordó Hernández, mientras insinuaba el acaparamiento frecuente de los productos por parte de los empleados.

Según declaró el funcionario, muchos de los locales que se encontraban cerrados en su horario de atención al público declararon que esto se debía a la ausencia de clientes, algo que los trabajadores atribuyen a la ausencia de cerveza o de algún plato específico que tenga alta demanda. No obstante, Hernández insistió en que la responsabilidad recae en los comercios, que no se esfuerzan en promocionar sus productos ni en "enamorar" al cliente.

Una larga lista de locales, entre los que se encontraban el restaurante Samfield, la pizzería Los Álamos, la cremería Las Torres, la Caverna Club Los Beatles, el Melao Club y el Café Los Tiempos permanecían cerrados sin autorización en el momento de la inspección. Otros, aunque abiertos, no tenían clientela.

"Avergüenza tener una red de establecimientos gastronómicos tan fuerte en Holguín, pero a la vez con un servicio tan pésimo"

En algunos, como el restaurante Fausto, el informe revelaba mala higiene y "mal porte y aspecto del custodio".

"Avergüenza tener una red de establecimientos gastronómicos tan fuerte en Holguín, pero a la vez con un servicio tan pésimo", lamentó Hernández, quien reconoció que la circulación mercantil de la provincia era la peor del país.

Ernesto Santiesteban, primer secretario del Partido, quien no dejó pasar la ocasión para reprender a los "negligentes", señaló que los encargados de los locales debían dejar de escudarse en la escasa oferta y los precios elevados para justificar el mal servicio. "Somos partícipes de la inflación monetaria, y como tenemos por debajo los servicios y por encima la demanda, los precios no van a bajar", sentenció.

