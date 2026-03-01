En el Instituto de Meteorología reinan la corrupción, el nepotismo y las mediciones falsas

La histórica estación de Santiago de Las Vegas ha sido abandonada y actualmente está en ruinas

Un trabajador del Insmet califica de "parásito" a José Rubiera y denuncia el cierre de al menos 10 estaciones del organismo

El anuncio, esta semana, de un plan financiado por la ONU para “mejorar la calidad y precisión de los pronósticos del tiempo” en Cuba coincidió con la entrega a 14ymedio de un testimonio devastador sobre “la corrupción y el nepotismo" que afectan al Instituto de Meteorología (Insmet). "Solo lo sabemos quienes aquí trabajamos", explica un joven empleado de la estación de Casablanca que pide no revelar su nombre.

Actualmente, la mitad del personal que permanece en el Insmet es mayor de 65 años: “Jubilados recontradados que cobran el doble por no hacer nada”, asegura el trabajador. Entre ese personal de jubilados reincorporados destaca especialmente el afamado Dr. José Rubiera, con 80 años, que “ya olvida los nombres y los años de los ciclones” y consigue monetizar bastante dinero con su canal de YouTube y otros contratos privados.

Quien lo puso ahí no fue una comisión de expertos ni un examen de suficiencia: fue por orden política

“A pesar de que no le hace falta, tiene un contrato con el Insmet, de parásito”, dice con sentida molestia el joven, y añade que el pueblo sigue creyendo que Rubiera es el mejor meteorólogo de Cuba, simplemente porque “era el que salía con cada ciclón”, sin tener en cuenta que quien lo puso ahí no fue una comisión de expertos ni un examen de suficiencia: “Fue por orden política, por ser diputado y miembro del PCC, como cada cosa que se hace en Cuba”.

José Rubiera y Fidel Castro en la Mesa Redonda. / Cubadebate

El mismo procedimiento se ha seguido con Ailyn Justiz, actual Jefa del Centro de Física de la Atmósfera, a quien se le ha asignado ese puesto tras la destitución de la antigua jefa por haber expresado una opinión política “incorrecta” en las redes sociales. “Ailyn, en cambio, tiene el perfil perfecto: es miembro del PCC y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero tiene muy poco conocimiento de Meteorología”.

El trabajador señala la poca fiabilidad de los datos transmitidos por el personal del Insmet, donde reina un gran descontento por las pésimas condiciones laborales. “Los observadores destacados en las estaciones se inventan los números para justificar el salario”, explica. Por ejemplo, algunos meteorólogos independientes han puesto en entredicho el supuesto récord de cero grados en Indio Hatuey, ya que las mediciones de esa estación son inconsistentes y existen numerosos motivos físicos para desmentir ese registro.

Los profesionales han renunciado ante el descontento por sus bajos salarios y la inseguridad de las instalaciones, que ya han sufrido asaltos frecuentes. / Cortesía

Sin embargo, bajo ningún concepto será revisado y desmentido este récord, puesto que el Insmet lo reconoció oficialmente y la noticia dio la vuelta al mundo. Si llegara a crearse algún cuestionamiento que trascendiera a las redes sociales, enseguida se justificaría con una "comisión de expertos" que aseguraría que "todo funciona perfectamente".

De las 68 estaciones meteorológicas del sistema, al menos diez han cerrado por falta de profesionales que han renunciado ante el descontento por sus bajos salarios y la inseguridad de las instalaciones, que ya han sufrido asaltos frecuentes.

Al menos diez estaciones han cerrado por falta de personal y recursos. / Cortesía

Entre las estaciones que han cesado su funcionamiento se encuentra la de Santiago de las Vegas. Aunque esta instalación cuenta con décadas de historia, ha sido abandonada desde hace más de un año y hoy se encuentra en ruinas. Actualmente ha sido ocupada por desconocidos como vivienda ilegal y sus registros se han perdido. Otros recintos del Insmet que han sufrido destinos similares son la histórica estación del Cabo de San Antonio, la de Güira de Melena, la de Colón y la de Unión de Reyes. En la de Tapaste, queda únicamente la jefa de estación, que solo hace mediciones esporádicas.

A pesar de la preocupante situación del organismo, ninguno de sus altos cargos ha sido señalado o sancionado. Mientras el sector continúa con fallas y escasez de recursos, los directivos emplean el dinero en hacer turismo científico, denuncia el especialista de Casablanca..

“Los tres principales responsables de esto (aunque no los únicos) son el director general, Celso Pazos Alberdi; la subdirectora Yinelis Bermúdez –especialista en censurar la información–; y Ailyn Justiz, que permite todo el desastre del centro de pronósticos y se pasa la vida en reuniones del PCC”, asevera el trabajador.

Mientras el sector continúa con fallas y escasez de recursos, los directivos emplean el dinero en hacer turismo científico

El mal estado de la infraestructura meteorológica se evidencia en la ausencia de reportes de estaciones en la propia página web del Insmet. Entre las fallas que persisten se incluyen deficiencias técnicas de diversa índole: “Ya no se hacen evaluaciones del pronóstico y tienen a técnicos contratados con plantillas infladas para hacer ‘mapas’ con el Paint de Windows, lo cual es una vergüenza para un profesional”.

Para frenar la pérdida de especialistas, el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) ha decidido aumentar el salario a trabajadores de tres de sus centros, en especial del propio Insmet. A los empleados se les ha pedido no divulgar la noticia del aumento, al parecer, para evitar reclamos por parte de profesionales de otros sectores de la ciencia, que merecen el mismo trato acorde a la labor que realizan, pero cobran ínfimos salarios.

“El aumento, que llegará en marzo, ronda el doble del monto actual –aunque eso tampoco significa que llegue a ser suficiente– y lo que se busca es que el personal del Insmet permanezca, sobre todo en Casablanca, ya que la mayor parte de profesionales de esa estación ha renunciado para ir a trabajar en el aeropuerto, donde se paga entre 12.000 y 20.000 pesos, además de estímulos”.