Los internautas cubanos denuncian el "bloqueo intermitente" de las redes sociales

"No funciona Facebook", "no se puede abrir Twitter" y "no salen los mensajes por WhatsApp", denunciaron los internautas cubanos durante el fin de semana. Desde el pasado sábado se cuentan por cientos los reportes de "bloqueo intermitente" de redes sociales, además de interrupciones de los servicios de datos móviles y Nauta Hogar.

"Solo puedo entrar a Instagram y a Signal, para ir a las demás redes tengo que activar el VPN", comentó a 14ymedio Igor Medina, de 23 años y residente en La Habana.

"Desde el mediodía todo se puso lento, pero ya en la tarde llegó el bloqueo, era intermitente, a veces funcionaba todo y a veces nada. WhatsApp estaba imposible, conectaba y se desconectaba, lo mismo con Telegram, Facebook y Twitter", agregó.

Varios usuarios entrevistados por este diario explicaron que solo al activar un VPN (Red Privada Virtual, por sus siglas en inglés) podían acceder a servicios de mensajería instantánea y redes sociales que de manera regular están disponibles en la Isla.

La estrategia de cancelar la conexión a internet desde los móviles o bloquear el acceso a servicios online ha sido frecuentemente usada por las autoridades cubanas desde que en diciembre de 2018 se abrió el servicio de internet en los teléfonos celulares.

En estos dos años, los espacios digitales se han convertido en una plaza pública para el debate y la convocatoria cívica, además de servir de plataforma para movimientos feministas, de protección animal, creación artística y periodismo independiente entre otros. Una ebullición de propuestas y criterios que el oficialismo no parece dispuesto a tolerar.

Varios expertos consultados por este diario señalan que los bloqueos de los últimos días apuntan a la puesta en práctica de un cortafuegos al estilo del implementado por las autoridades chinas. Con esto, el Gobierno podría filtrar contenido, vigilar el intercambio de contenido y, también, crear un "apagón de internet" cuando crea conveniente.

Los antecedentes en las últimas semanas han sido la censura contra la aplicación de mensajería instantánea Telegram y también el bloqueo de varios VPN muy populares en la Isla. Ahora, el temor es que estos cortes se extiendan a otras herramientas muy usadas para sortear la censura contra sitios digitales.

El bloqueo de estas herramientas empezó pocas horas después de la protesta de más de 300 artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado viernes, en respuesta a la represión que desató el Gobierno el día anterior contra la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja.

"Desde ayer la aplicación de WhatsApp en Cuba está funcionando de manera intermitente: ¿qué puede estar sucediendo?", preguntó en un tuit Rosalía Viñas, residente en Pinar del Río y miembro del equipo editorial de la revista Convivencia.

Para este fin de semana habían sido lanzadas también otros llamados a manifestarse en las calles, una frente al Ministerio del Comercio Interior, en La Habana Vieja. La convocatoria buscaba el cierre de las tiendas que desde el pasado verano venden alimentos y productos de aseo exclusivamente en moneda extranjera.

Las iniciativas también incluían una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos, en El Vedado, con el objetivo de protestar contra la represión desatada por el Gobierno.

En el Parque de la Libertad en Matanzas varios jóvenes decidieron sentarse en la noche del sábado de manera pacífica para mostrar así solidaridad con el Movimiento San Isidro pero algunos fueron detenidos por las autoridades. De igual manera para este lunes en la tarde se convocó a una manifestación "por una Cuba de pensamiento libre" en Santa Clara.

