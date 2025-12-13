Las inundaciones en Villa Clara afectan a Sagua la Grande y Cifuentes

La Habana/Las intensas lluvias que afectan a Villa Clara desde la madrugada de este sábado obligaron a activar el Consejo de Defensa Provincial (CDP), ante un panorama que las propias autoridades describen como “crítico” en varios municipios. Sagua la Grande, Cifuentes y, de manera particular, la localidad de Sitiecito figuran entre las zonas más afectadas por inundaciones repentinas, desbordes de arroyos y anegamientos prolongados.

Según datos preliminares manejados por el CDP y divulgados en redes sociales por funcionarios locales, cerca de 200 personas han sido evacuadas y alrededor de un centenar de viviendas presentan daños. En Sitiecito, donde la lluvia ha sido “demasiada” y constante desde hace horas, vecinos reportan zonas en las que “las personas corren peligro”, mientras que habitantes de Sagua la Grande aseguran que no ha dejado de llover con intensidad desde la madrugada.

Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta del CDP, afirmó que se están adoptando “todas las medidas para proteger a las familias” y que las autoridades se encuentran en el terreno atendiendo directamente a los damnificados. La funcionaria no precisó si existen daños en infraestructuras esenciales ni si se prevén nuevas evacuaciones en las próximas horas.

Por su parte, Lizardo González Saavedra, directivo de Recursos Hidráulicos, atribuyó la situación a la saturación de los suelos y al desborde de pequeños ríos tras varios días de lluvias continuas. Aseguró que, pese al volumen de precipitaciones, las presas de la región “se mantienen estables”.

La provincia de Villa Clara se prepara para un escenario aún incierto

Equipos de la Cruz Roja y del Sistema Integrado de Urgencias Médicas se han desplegado para apoyar en las evacuaciones, garantizar primeros auxilios y trasladar a personas vulnerables. Hasta el momento no se han reportado fallecidos, aunque los testimonios recogidos en redes sociales muestran preocupación por la persistencia de las lluvias y la falta de información precisa sobre el estado de caminos, puentes y circuitos eléctricos.

En Viana, otra comunidad afectada, los vecinos aseguran que “lleva mucho tiempo lloviendo” y temen que la acumulación de agua agrave daños en viviendas ya deterioradas por la falta de mantenimiento. Fotografías y videos publicados de forma independiente muestran corrientes rápidas atravesando calles y patios, así como zonas residenciales completamente anegadas.

La emergencia en Villa Clara recuerda el reciente paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, que dejó un saldo de inundaciones y graves daños en provincias como Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo, donde los acumulados de lluvia superaron niveles históricos y provocaron desbordamientos de ríos, calles anegadas y viviendas sumergidas tras el paso del ciclón en octubre pasado.

Con los pronósticos meteorológicos apuntando a nuevas precipitaciones en las próximas horas, la provincia de Villa Clara se prepara para un escenario aún incierto. Mientras tanto, las comunidades afectadas esperan que la ayuda llegue a tiempo y que esta vez las autoridades no limiten su respuesta a consignas de “protección” que, en demasiadas ocasiones, no se reflejan en acciones reales sobre el terreno.