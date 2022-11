Con presas invadidas por la maleza, la acuicultura reduce su producción a la mitad en Cuba

Los acuicultores de Sancti Spíritus solo han podido cumplir con el 57% de su plan de producción para 2022. Una menor presencia de especies, la escasez de combustible para realizar los trabajos de extracción y la falta de mantenimiento de las presas son algunas de las dificultades que enfrentan.

Miriam Solano Valle, especialista en Acuicultura de la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus, detalló al diario provincial Escambray que el déficit de producción a la fecha es de 1.694 toneladas. La caída afectará la elaboración de alimentos que utilizan la masa de pescado como materia prima y que se distribuyen en la red de casillas especializadas.

Solano Valle indicó que los diferentes estanques, principalmente la presa de Zaza, no han recibido mantenimiento ni limpieza en las áreas cubiertas de plantas invasoras desde 2017 por la escasez de combustible. La misma causa dificulta toda la industria de alimentos y bebidas en la Isla, y ha frenado desde la elaboración de pan hasta las plantas cárnicas.

Al rosario de problemas que aquejan al sector se suman los desperfectos en la planta de hielo y el túnel de congelación, y los los retrasos atribuidos al exceso de lluvias derivados del paso del huracán Ian

Como consecuencia, explicó la vocera de la empresa, el 40% de la extensión del mayor estanque de Cuba está cubierto de maleza y el marabú, lo cual obstaculiza las maniobras de los pescadores, pues los peces encuentran refugio en la "maleza".

Al rosario de problemas que aquejan al sector se suman los desperfectos en la planta de hielo y el túnel de congelación, y los los retrasos atribuidos al exceso de lluvias derivados del paso del huracán Ian, a finales de septiembre pasado.

Tampoco este 2022 se ha podido sembrar en la Estación de Alevines del municipio espirituano de La Sierpe porque de los 31,4 millones de crías que se destinan cada año para esta presa, unos 30 millones se enviaron a Zaza, donde se obtiene el 87% de las capturas de la provincia.

Solano Valle señaló que el declive de la pesca se debe también a la explotación sin protección en el cultivo intensivo de clarias y tilapias, que luego son utilizadas como materias primas en la elaboración de pienso para alimentar a los animales de granjas.

La crisis del sector pesquero en Cuba no parece ceder ni se vislumbra una posibilidad de recuperación. Hace un año, en diciembre de 2021, el Gobierno reconoció que este sector sensible para las familias cubanas no recuperará los niveles de producción experimentados hace más de tres décadas.

La acuicultura ha sido parte del salvavidas en Cuba porque el país no tiene porque el país no puede pescar en aguas internacionales, ya que no cumple con los requisitos y no ha renovado sus antiguas flotas. Además, la Isla no cuenta con ríos verdaderamente caudalosos que permitan una adecuada pesca en aguas dulces.

