Uno de sus inventores califica la 'app' cubana Ticket como "el monstruo que ayudé a crear"

La aplicación Ticket, puesta en marcha en Cuba en diciembre de 2022 para facilitar la tramitación electrónica de citas tanto en instituciones públicas como en negocios privados, disgusta cada vez más a los clientes y hasta a uno de sus creadores, Jesús Daniel Saura Díaz.

Hace unos días, este último expresaba una de las críticas más duras, al calificar la herramienta, desarrollada por la estatal Xetid (Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa), como "el monstruo que ayudé a crear".

El joven confiesa que hoy ya no siente "el mismo nivel de satisfacción y orgullo" que tenía cuando ayudó a crear la herramienta. En una publicación en redes, explica que la plataforma "fue concebida como una herramienta fresca e innovadora que aportara a la sociedad y que cumpliera con su lema Nunca ha sido tan fácil", con el objetivo de obtener entrada en algún lugar, ya fuera un restaurante, una obra de teatro, una oficina de trámites o un negocio. Sin embargo, esto se desvirtuó.

"No fue creado con el fin de convertirse en la nueva libreta de abastecimiento digital, ni en racionalizar los recursos, ni vender combos, ni mucho menos para vender dólares o combustible, ¿en qué cabeza cabe?", arremete el informático, que prosigue: "Muchos dirán que se fue adaptando a la situación del país, pero yo digo que si nos adaptamos siempre a la situación del país nunca vamos a salir de la situación porque no vamos a tener las herramientas que nos saquen".

En su opinión, la app sirvió "lamentablemente a la miseria y escasez del cubano que además nunca escapa de la politización".

Uno de los ejemplos que expone es que Ticket "debía ser gratuito para el usuario final y sólo cobrarles a los proveedores por el servicio, la infraestructura y el mantenimiento", algo que no sucede en la actualidad. De hecho, los servicios más solicitados son de pago.

Es el caso de Aurelio, un joven de Sancti Spíritus, al que le cuesta 50 pesos una licencia de tres meses para estar en la "tienda virtual" gestionada por la aplicación. Esto le permite conseguir productos mucho más baratos, como el pomo de aceite a 50 pesos, el de agua a 12 pesos, el kilogramo de detergente a 230 pesos, "precios de antes", en sus palabras –inimaginables en el mercado informal, donde campea la inflación–, y sin tener que hacer noche frente a las bodegas estatales, a la espera de que saquen el artículo.

"Para mí es bastante útil, o me ha resuelto ciertos problemas y trabas", concede el joven. "Yo tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo de estar velando las tiendas virtuales, cuando salen los módulos, y la aplicación tiene una funcionalidad que te pone en cola y el día que te toca comprar en la tienda virtual es tu día y puedes comprar sin problema ninguno".

El tiempo medio de espera para eso es de más de un mes. Aurelio también lo usa para la compra de un cilindro de gas licuado –"te resuelve mucho, no tienes que meterte las semanas y semanas en cola"– y para la Cadeca (casa de cambio), algo que es, asegura, "un negocio redondo": "Tú vas, compras los euros a 120 pesos y los vendes por fuera a 180, y te ganas 5.000 o 6.000 pesos, en dependencia de cómo esté la divisa".

Con todo, también tiene críticas: "Como aplicación está mal diseñada. Todos los servicios están regados, uno debajo de otro, revueltos, cientos de servicios. Supuestamente tiene un buscador pero no busca nada".

Otro problema es, una vez que Ticket da turno y el usuario entra a la Sala de Espera, solo avisa de que le toca, con el icono de una campanita, si entra a la herramienta. "Si ese día tú estabas entretenido y no miraste la aplicación, es fácil perder el turno porque no te avisa si no entras", cuenta.

Ricardo, jubilado habanero de 76 años, cree que a pesar de Ticket prolifera la misma corrupción y el "sociolismo" que buscaba erradicar la herramienta. "Fui a una notaría de El Vedado a hacer un trámite y me dijeron que solo están atendiendo a clientes que hayan sacado un turno a través de esa aplicación pero es evidente que había gente pasando previo pago directo al custodio", narra.

Y continúa su queja: "Si no puedes comprobar que el que hizo la cola desde la madrugada es el que va a entrar a la notaría y aparece cualquiera diciendo que tenía un turno sacado por Ticket, ¿cómo comprobar que es verdad? El resto de las personas que llegan no pueden saber si es cierto o un truco para pasar después de pagar a los empleados".

Ni siquiera la Agencia Cubana de Noticias (ACN), en una nota que pretendía ensalzar las virtudes de la app, ocultaba los inconvenientes que tiene. "Aunque los clientes reconocen la valía de Ticket para la compra de MLC [moneda libremente convertible], no pocos cuestionan en redes sociales la transparencia del proceso virtual, y el tiempo para conseguir el ansiado turno, al principio de días, luego semanas y que ya frisa los tres meses en algunos territorios, como en La Habana, donde hay sucursales con más de cinco mil personas en 'sala de espera'", decía el medio oficialista, refiriéndose al uso de Ticket para sacar turnos en las Cadeca.

El texto destacaba que en la Isla había 40 sucursales de Cadeca que organizaban la atención a través de la aplicación, la cual gestiona un promedio de 764 solicitudes diarias, pero también recogía "inconformidades". En concreto, que hay "testimonios en redes sociales" que reportan "fallos para acceder a la plataforma o editar datos de usuario, critican la falta de respuesta a sus inquietudes, e incluso algunos se han quejado de no haber recibido el aviso para comprar, con lo cual automáticamente quedaron fuera de la cola".

El tiempo de espera para realizar la operación, detalla la nota, "varía en dependencia de la cantidad de personas en Sala de Espera [el apartado donde queda registrado el turno] y la disponibilidad de divisas para realizar el recanje". Así, en la Cadeca de Santa Clara, que tiene la mayor cantidad de clientes registrados, el tiempo "promedio" entre un cambio y otro es de 273 días, mientras que en la de San Antonio de los Baños es de 74 días.

En Tribuna de La Habana, donde se reprodujo la nota, los comentarios de los usuarios eran en su mayor parte negativos. "Tengo un amigo que no tiene móvil. Entonces, ¿se lo come el león?", escribía Jorge Luis. "Deben agilizar las ventas, esperar hasta cuatro meses o más es demasiado tiempo", pedía Rey Mo.

Para Ibis Araujo, la aplicación "aún tiene muchas fallas que no han sido resueltas y los compañeros de Cadeca a pesar de tener este conocimiento se muestran indolentes. Pienso que se debería proteger al cliente que luego de varios meses de espera pierde su turno por dificultades con la aplicación". Vladimir González Pupo se queja de que "antes era gratis, supuestamente para ayudar, y ahora hay que pagar por estar en espera. Me parece una falta de respeto".

Días después, un reportaje en Invasor hacía balance de la implementación de la herramienta en Ciego de Ávila y dejaba en evidencia "las líneas enrevesadas", es decir, lo que no funciona. "La historia no permite ser contada de principio a fin en tono de total satisfacción, cuando la realidad, a ratos, deja ver que, si de informatización e integración entre instituciones hablamos, todavía no todo sale a pedir de boca", se lee en el periódico provincial.

La nota enumera de qué manera empezó a ampliarse el batiburrillo de servicios gestionados por Ticket, por ejemplo a las citas notariales o a la venta del gas licuado en puntos de venta de Cupet.

También critica el "punto flaco" del pago, a través de EnZona, con tres planes de suscripción posibles: 12 pesos por 14 días, 20 por 28 o 50 por tres meses. "El solo hecho de tener una única opción de pago es, a todas luces, una limitante que bien debería valorarse, de cara a transformaciones futuras", dice Invasor.

Aunque el reporte oficial pondera la labor de Ticket en acabar con las colas, no hacen alusión a la aplicación a la que sustituyó en ese trabajo, Portero, una de las herramientas de la llamada "operación lucha contra coleros" puesta en marcha en plena pandemia de coronavirus. Esta app servía para registrar qué día un cliente accedió a una tienda y, así, advertía si se comportaba como un revendedor. Sin embargo, ni Portero ni Ticket han sido efectivos hasta ahora para evitar los desvíos de mercancía en diversas tiendas estatales.



