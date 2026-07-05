Investigan en Trinidad el robo de combustible en tres entidades estatales

“Por debilidades en el control ocurrieron estos hechos que representan una pérdida cuantiosa para el Estado”, dice la Fiscalía municipal

La Habana/La Fiscalía Municipal de Trinidad, en Sancti Spíritus, investiga el robo de combustible y “de otros bienes materiales” en tres entidades estatales, informó este domingo el diario provincial Escambray.

Las autoridades adelantaron que habrá mano dura en el caso. “En las circunstancias actuales, el rigor de las pesquisas es mayor por los daños que ocasiona a la economía del país la sustracción de recursos”, advirtió Marlines Hernández Mollineda, fiscal del territorio.

La funcionaria aseguró que, por la responsabilidad en la custodia de los recursos robados –sin especificar cuáles son, además del combustible–, la pesquisa involucra a varios ciudadanos. “Lo que más nos llama la atención es que en estos lugares había un sistema de vigilancia, de protección, para el cuidado de estos bienes”, indicó Hernández Mollineda, quien agregó que “por debilidades en el control ocurrieron estos hechos que representan una pérdida indudable, cuantiosa, para el Estado”.

También adelantó que “se sigue profundizando en las investigaciones”, aunque admitió que algunos de los insumos que fueron robados “ya han sido ocupados”, insistió.

Admitió que algunos de los insumos que fueron robados “ya han sido ocupados”

Hernández Mollineda agregó que los castigos serán severos debido a que “adquieren mayor connotación en el escenario actual”. Según la fiscal, “desde la hora de incumplimiento en la protección de esos bienes, las penas oscilan de entre seis meses a dos años de privación de libertad, y en los delitos de robo con fuerza, las sanciones pueden ser de entre dos y cinco años, pero en la sustracción de combustible el tratamiento es diferente debido a las condiciones del país se tipifican como un delito de sabotaje y las sanciones oscilan entre tres y ocho años de privación de libertad”, concluyó.

Otro caso reportado en Sancti Spíritus se registró apenas el 8 de junio pasado. En Yaguajay, autoridades detuvieron una pipa cargada con 6.000 litros de fueloil destinado al tráfico ilegal de combustible, informó en su momento Escambray.

El vehículo, destinado oficialmente a la limpieza de fosas, fue interceptado en la localidad de Calienes, en la frontera entre los municipios de Chambas, en Ciego de Ávila, y Yaguajay. “Ya habíamos presumido por información que se habían realizado dos viajes anteriores con conducta sospechosa, pues se trataba de una pipa destinada a la limpieza de fosas”, dijo el teniente coronel Duvier Cabrales Pérez, jefe del Ministerio del Interior en Yaguajay.

En mayo pasado, un trabajador del Hospital Provincial Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, fue condenado a 12 años de prisión por “apropiación indebida” y “sabotaje”. El hombre fue procesado por sustraer más de 5.700 litros de diésel destinados a los grupos electrógenos del centro sanitario y contaminar con agua el combustible de reserva, lo que dejó inutilizados los generadores durante un apagón.

Un trabajador del Hospital Provincial Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, fue condenado a 12 años de prisión por “apropiación indebida” y “sabotaje”

Pese a que las autoridades insisten en que hay una mayor vigilancia para evitar estos casos, el régimen ha reconocido que los operarios estatales pueden robar hasta 30.000 litros de combustible al día y que, para ello, directivos, custodios y vecinos de las instalaciones se involucran.

Como ejemplo, en una emisión del programa Hacemos Cuba, en octubre del año pasado, se citó un caso en Guanabacoa, en el que condenaron con hasta 10 años de cárcel a 17 personas por robar y revender más de 800.000 litros de combustible para aviones que la Empresa de Transporte de Hidrocarburos tenía almacenados en una finca dependiente de la Empresa Agroforestal Habana. En los hechos intervinieron directivos de la entidad, además de custodios, residentes en las inmediaciones del lugar y choferes de otras empresas estatales y del sector particular.