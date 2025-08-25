Italiano o cubanoamericano, los testigos discrepan sobre el autor del atropello múltiple en La Habana

Está detenido el chofer que provocó la muerte de una mujer de 35 años, además de ocho heridos

La Habana/“El tipo venía desde Línea y por todo Malecón tirándole el carro encima a las personas”, cuentan a 14ymedio varios de los testigos que vieron, sobre las 2:30 de la madrugada de este lunes, cómo un auto particular se llevó por delante a nueve peatones en La Habana, provocando la muerte de una mujer de 35 años. Algunos dicen que era “italiano”, otros, que era “cubanoamericano”, pero todos concuerdan que “conducía un Audi”, mientras el Ministerio del Interior se limita a señalar que el detenido es “un ciudadano extranjero residente en Cuba”.

La nota oficialista informó que el conductor fue detenido "de inmediato" y se encuentra bajo investigación, pero evitó precisar su identidad, nacionalidad y las circunstancias que rodearon el atropello. Tampoco se ha confirmado si se trató de un acto intencional, un accidente o si el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol o las drogas. La información oficial calificó el hecho de “lamentable”.

“La marca del auto era un Audi”. Unos dicen que rojo, otros que color turquesa o naranja

La falta de información ha generado un amplio margen de especulación en redes sociales. Varios internautas demandan transparencia, al tratarse de un caso que involucra a un extranjero y que ya ha dejado consecuencias mortales.

Varios testigos consultados por este diario coincidieron en que “la marca del auto era un Audi”. Unos dicen que rojo, otros que color turquesa o naranja. Fuentes consultadas por CubaNet aseguraron que entre las víctimas hay menores de edad.

“El suceso fue por todo Galiano", relataron los testigos. / 14ymedio

Según los testimonios, la acción fue intencional. El conductor recorrió varias calles de la capital golpeando peatones y vehículos a su paso. “El suceso fue por todo Galiano, pero lo que sí es seguro es que hubo atropellos en la esquina del parque El Curita y en la de San Miguel y Galiano”, mencionó una residente en la zona. La avenida, una importante arteria comercial habanera, tiene un solo sentido para el tránsito de vehículos, desde el mar hacia la calle Reina.

Otro de los presentes aseguró que “hacia las ocho de la mañana estaban los peritos de la Policía en el lugar. En la esquina de Galiano y Salud había un bicitaxi que fue impactado por el vehículo. La fallecida al parecer fue por lo de San Miguel y Galiano”, añadió a 14ymedio.

La versión más repetida entre vecinos es que el extranjero conducía drogado

La versión más repetida entre vecinos es que el extranjero conducía drogado. “Estaba enquimicao”, relató un residente. En el argot popular cubano, esa expresión significa hallarse bajo los efectos del químico, una droga sintética de bajo costo que se ha extendido en la Isla durante los últimos años y que provoca episodios de violencia, paranoia y pérdida de control.

Las autoridades en Cuba no han hecho mención alguna a esta posibilidad en su comunicado y mantienen que la investigación sigue en curso.